Receta de cocina para el aislamiento: ensalada de pasta con langostinos

Si abriésemos los armarios de las despensas que los españoles tenemos en nuestras casas, la pasta estaría muy presente. Dado su fácil conservación la tenemos siempre a mano para hacer unos ricos macarrones o espagueti. No obstante, durante el aislamiento puede que pase como a muchos estudiantes cuando empiezan a encender los fogones, no calcular bien las cantidades. Para ello y siguiendo la máxima de no desaprovechar ni tirar nada, Pilar Fernández nos trae una nueva receta. En este caso se trata de una ensalada de pasta con langostinos.