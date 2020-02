Los errores que destrozan un buen arroz con leche y que podrías haber evitado

El arroz con leche es uno de los postres más comunes de la cocina española. Se trata de una receta sencilla que no requiere de demasiados ingredientes, pero sí de saber cómo mezclarlos adecuadamente. Los cocinados más sencillos pueden volverse en nuestra contra si no tenemos en cuenta pequeños detalles o trucos indispensables para no cometer un error que acabe por arruinar nuestro arroz con leche. Desde COPE.es te desvelamos los secretos de este sabrosísimo postre que endulzará nuestras comidas.