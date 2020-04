¿Sabes cuál es la mejor manera de conservar el pan en casa esta cuarentena para que nos aguante más días?

Durante esta cuarentena en la que tenemos que estar en casa y se nos recomienda no salir de ella más que lo justo y necesario, muchos hacemos acopio de pan para así tener durante unos días y evitar tener que ir a la compra todos los días. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de conservarlo para que nos aguante más?.

Os damos una serie de trucos que nos explica el panadero artesano Moncho López, de los establecimientos Levaduramadre Natural Bakery.

CONSEJOS PARA CONSERVAR EL PAN

PAN DE CALIDAD

Si un pan es bueno, está elaborado con masa madre y de forma manual, siempre durará más que otro industrial preparado con impulsores químicos. Las levaduras artificiales hacen que el pan gane mucho volumen y esa altura va en detrimento de su durabilidad, ya que el pan se seca por evaporación. Cuanta mayor es la superficie de evaporación, antes se secará y por tanto se pondrá duro mucho antes.

Hogaza de pan artesanoMarcu Ovidiu

DÓNDE GUARDAR EL PAN

Como nuestras abuelas: una vez que tenemos el pan en casa, lo mejor es colocarlo en una bolsa de tela, en una caja de madera o incluso en una bolsa de papel, de modo que el pan pueda respirar. Eso sí, hay que mantenerlo fuera de la nevera y en un ambiente más o menos seco.

¿SE PUEDE CONGELAR?

Pues unos sí y otros no. Volver a meter al congelador aquel que proviene de una masa anteriormente congelada, haría que se rompiera la cadena del frío y se deteriorara el producto. No hay ningún problema, sin embargo, para congelar el pan artesano una vez cocido en el horno tras haber fermentado el tiempo que le corresponde. Sí que es verdad que en el congelador sufre un deterioro y también se va secando, pero si se tienen precauciones para preservarlo de esa pérdida de humedad, no hay ningún problema.

¿CÓMO LO CONGELAMOS: PAPEL O PLÁSTICO?

La mejor manera de meter el pan en el congelador es en una bolsa de plástico específica para tal fin y perfectamente cerrada. Conviene además cortar en porciones según el tamaño y la comida a la que se destinen. Si las vamos a tomar para desayunar por ejemplo, podemos cortarlas en rebanadas, pero si va a ser para una cena podemos cortarlas en trocitos. Para evitar que las rebanadas se peguen entre si y luego nos sea imposible sacar una sola, podemos poner pan de horno entre cada una de ellas.

Pan en rebanadasMarcu Ovidiu

LA MEJOR MANERA PARA DESCONGELARLO

Si se dispone de tiempo se puede hacer al aire, pero eso te obliga a anticipar cuándo lo vas a comer y no resulta muy operativo, pero lo que sí desaconsejo siempre es el microondas porque agitas las moléculas de agua y el pan se queda chicloso. Lo mejor es que pase del congelador a la tostadora, al horno o a la sartén. Ahí recupera un poco de crunch en la corteza, la miga blandita y lo tienes como recién hecho

TE INTERESA...

¿Sabes cómo descongelar correctamente el pan?

SABER MÁS...

El tremendo error que cometes con el pan que pone en peligro tu salud

¿CÓMO HACER PAN EN CASA?

Muchas familias están aprovechando estos días de confinamiento para hacer cosas todos juntos, y una de ellas, a la que cada vez se suma más gente, es elaborar pan en casa. Una manera divertida para entretenerse y además sirve para tener un alimento más en nuestras mesas a la hora del desayuno, comida o cena.

Algunos nos cuentan cómo lo hacen: bien siguiendo algunas recetas o tutoriales de Youtube dando su toque personal, otros siguen una tradición familiar y otros porque se trata de una de las tareas de sus hijos y les sirve como experimento.

Aquí os dejamos algunos ejemplos de cómo hacer pan en casa

PAN EN CASA DE LOS MADRID-MARTÍNEZ

Así nos cuenta nuestra compañera Mamen Vizcaíno el "experimento" en su casa.

Hacer pan casero es una de esas tareas pendientes que siempre tienes ahí y para la que nunca tienes tiempo. Al menos en mi caso. La cuarentena y un experimento-investigación de Biología han sido la excusa perfecta para meter las manos en harina.

La investigación nos obligaba a “estudiar” el comportamiento de la levadura en distintos supuestos. Sobre un proyecto base había que introducir tres modificaciones. Y ver qué ocurría. Así es que con los ingredientes tradicionales del pan casero -harina, levadura, agua, un pelín de aceite, una pizca de sal y otra de azúcar – empezamos la tarea.

Mezclamos todo, hicimos foto a la evolución de la masa madre, después tuvimos que dejar reposar la mezcla, amasar, más fotos, más reposo… había que cubrir el invento con un paño, pero mi pan en la encimera, el de mi hija Ainhoa en el frigorífico. Volvimos a hacer fotos y a amasar, claro. Y después al horno, sin precalentar. Un bol untado de aceite y a esperar. Y a hacer más fotos.

Aquello empezó a subir y a dorarse. Las dos, emocionadas. Mi mezcla, la original, salió bastante bien. La suya, primera variación, tenía mejor pinta todavía. Eso sí, después de partir los dos panecillos, hay que reconocer que el primero estaba mejor. El segundo parecía más pan de molde. Aunque estaba bueno igual.

¡Ah! Hicimos foto, claro. Y hemos quedado el próximo fin de semana para hacer nuevas variantes. Esta vez creo que toca dejar reposar al aire libre y en una habitación en la que haga más calor.

Ainhoa está escribiendo el informe ya. Todo un experimento culinario bien aprovechado. Porque podría decir que salgan como salgan, los panes nos los comemos.

TE INTERESA

Los errores que cometes al hacer pan casero durante el confinamiento y que no evitarán que vayas a comprarlo

¿QUÉ PODEMOS HACER CON EL PAN DURO?

Esta es otra de las preguntas que nos hacemos estos días y que nos suelepasar con frecuencia debido al almacenamiento que hacemos mucho. Hay muchas maneras de utilizar ese pan duro y aprovecharlo en nuestras comidas.

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', lo tiene más que claro. Fíjate en las migas que preparó hace unos días en su casa y sigue su receta.

LAS MIGAS DE PAN DE HERRERA

Vídeo

Y aquí tienes la receta, paso a paso, de estas riquisimas migas que preparó Carlos Herrera.