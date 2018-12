Ocho consejos para controlar nuestra alimentación en Navidad

La cena de Navidad es uno de los acontecimientos más importantes en el seno familiar de las casas de toda España. Es fácil engordar durante estos días porque la cantidad de comida que ingerimos es mucho más numerosa de lo habitual.



Son días de excesos, pero no solo en cuanto a comida se refiere, sino que también nos pasamos con las bebidas alcohólicas. Muchas personas lo reconocen, no solo se reúnen para verse sino para comer. No nos damos cuenta de que estos excesos pueden ser bastante peligrosos para nuestra salud.



Expertos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) han alertado de que, debido a los 17 días que librarán muchas personas durante estas navidades y a las múltiples celebraciones que se llevan a cabo estos días, los españoles van a engordar una media de entre 3 y 5 kilos.



Una sola comida de Navidad nos podría aportar entre 2.000 y 2.500 kilocalorías, el equivalente a dos días de dieta normal, cuando lo ideal es que no sobrepase el 30% de la ingesta calórica diaria, es decir entre 450 y 750 kilocalorías en función del sexo, el peso, la edad y la actividad física de la persona.



En COPE hemos hablado con la nutricionista Mónica de Gracia y con el doctor Pérez Almeida. Ambos nos apuntan los siguientes 8 consejos que debemos tener en cuenta:







1. No pasarse con el alcohol



Mónica de Gracia considera que “tenemos asumido que en las navidades vamos a engordar y nos pasamos no solo con la comida, sino con el alcohol. Debemos tener especial cuidado con esto”, porque no solo perjudica a nuestra salud, sino que también nos hace engordar. “Las calorías del alcohol son calorías vacías. Una copa de vino no está mal, pero es mejor cambiarlo por una botellita de agua”.







2. Beber mucha agua



El agua además de hidratarnos, actúa en nuestro organismo como saciante. Hay que beber por lo menos 2 litros a lo largo del día.







3. Hacer cinco comidas diarias



No debemos dejar de comer lo mismo que hacemos habitualmente en nuestra dieta. Es un gran error eliminar comidas para reservarnos, por ejemplo, para la cena. Porque de esta manera llegaremos con más hambre y ansiedad, con cual comeremos más. Podemos ingerir menos cantidad durante las cuatro comidas restantes.







4. Saciarnos antes de comer



Comer un poco antes de acudir a esa cena o comida para que nuestro cuerpo no se obligue a comer tanto. Podemos hacerlo comiendo frutos secos como almendras, avellanas o cacahuetes (unos 10-15), o también alguna pieza de fruta como una manzana, pera, naranja... “Así engañamos a nuestro cerebro con el hambre y cuando nos sentamos a comer, lo haremos pero en menor cantidad”, asegura el doctor Esteban Pérez Almeida.





5. Saciarnos durante la comida



El director médico de COPE recomienda comer más fibra, como pan integral, verduras… para así no meter tanta grasa en nuestro organismo. “Hay que abusar de la verdura y de las frutas”.







6. Hacer ejercicio



A pesar de ser días festivos, también podemos sacar tiempo para hacer algo de deporte: salir a correr, a caminar o incluso si nos apetece, a ir al gimnasio o a nadar a la piscina.







7. Dejar de consumir hidratos después de la hora de comer



Tenemos que intentar comer alimentos que contengan poca cantidad de hidratos de carbono a partir de cierta hora de la tarde. Cuanto más tarde comamos esos hidratos, más complicado será quemarlos y más fácil será llevárselos a la cama y convertirlos en grasa y engordar.





8. Cuidado con las carnes rojas y los mariscos



Estos alimentos se pueden comer, pero tampoco podemos excedernos. Los expertos recomiendan comer carne roja como máximo 1 vez por semana tomar embutidos y carnes procesadas muy de vez en cuando.