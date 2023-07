La verdadera razón por la que se bebe más estando contento que triste

Seguro que alguna vez, cuando has estado triste por la razón que sea, alguien te ha dicho que hay que salir y tomarte una copa "para ahogar las penas". Y es que se asocia, desde hace mucho, el beber alcohol con un estado anímico de tristeza y de depresión. Pero lo cierto es que eso no es así, y es que no son pocos los estudios que afirman que es totalmente al revés, que, cuando más se consume alcohol, es cuando se está contento.

De hecho, según un estudio de investigadores de 69 países, entre los que se encontraban Estados Unidos, Canadá o Francia, descubrieron que, en el campo de estudio que habían realizado, los participantes tenían un 28% de posibilidades de consumir alcohol los días que estaban de mejor humor. Pero, si somos más proclives a tomarnos una cerveza o una copa los días en los que mejor estamos, ¿cuáles son las razones que nos hagan beber más en esos días?

Pues todo tiene que ver con nuestro estado anímico, claro, pero también con nuestro propio pensamiento. Y es que cada vez que vamos a tomarnos una copa, tendemos a recordar las experiencias positivas que alguna vez hayamos tenido consumiendo alcohol. Son, en definitiva, charlas con nosotros mismos que hacen que justifiquemos ese consumo, por ejemplo, al decir que has logrado algo increíble en tu trabajo, o que te han dado una buena noticia familiar.

También demostraba este estudio que no solo se basa en experiencias positivas, sino en las expectativas que se tiene al beber y en las "supuestas ventajas" que tiene, como el hecho de que te haga más interesante o que te desinhiba. Lo que es importante, siempre, es tomar el control de la situación y saber controlar por tanto los pensamientos "positivos" que se asocien al alcohol.

El consumo de alcohol baja en España

Casi 8 de cada 10 españoles han bebido alcohol en el último año, sin embargo el consumo intensivo ha disminuido en casi tres puntos con respecto a la anterior encuesta bianual sobre alcohol y drogas.

En cuanto a los jóvenes, 7 de cada 10 confiesan consumirlo, pero también se observa un descenso de dos puntos y medio en el número de menores que participan en botellones. Y una tendencia que parece consolidarse es la disminución de chavales que practican el atracón: un 13% en los últimos 15 años.

Audio





Según los últimos datos del INE, en España hay tres millones de alcohólicos. Esta es la sustancia más consumida en nuestro país, por encima del tabaco y de las sustancias ilegales.

Así se constata en la encuesta bianual que realiza el ministerio de Sanidad: la mitad de las mujeres y el 53% de los hombres afirman hacerlo porque es divertido y anima las fiestas.

La actualidad pasa por COPE

A menos de una semana para que se celebren las elecciones generales, en 'Herrera en COPE' entrevistamos a Narciso Michavila, presidente de GAD3, que arrojaba un poco de luz acerca de los posibles resultados que salgan de las urnas. Aquí puedes ver la entrevista completa.