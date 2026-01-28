Agustín, camarero fallecido en el Alvia, llevaba tiempo avisando del mal estado de los trenes

Javier Pecio, cuñado de Agustín, el camarero del tren Alvia fallecido en el accidente de Adamuz, ha revelado en MEDIODÍA COPE con PILAR GARCÍA DE LA GRANJA que éste llevaba tiempo denunciando problemas de seguridad en los convoyes. Javier ha explicado que la familia se encuentra "mal" y ha solicitado ayuda psicológica para afrontar una situación que les supera. "Ahora sabemos que viene lo peor, el día a día cuando él no esté", ha lamentado.

No vayáis en tren

Javier Pacios ha relatado un episodio vivido con su cuñado a finales de octubre. Al planificar un viaje a Zaragoza, Agustín le desaconsejó categóricamente usar el ferrocarril. "No no os vayáis en tren", le advirtió. Según le explicó, las vibraciones eran tan intensas que "hay días que no podemos poner café porque las cafeteras no paran de vibrar". De hecho, Pacios ha recordado cómo en un viaje anterior, "el tren fue a mitad de potencia" y llegó con un gran retraso.

Quejas sin respuesta

Agustín y otros compañeros habían formalizado quejas por la situación, pero nunca obtuvieron una solución. Pacios ha puesto como ejemplo una reclamación presentada en junio sobre el tren 2438, que dos meses después seguía operando con los mismos problemas. "Ellos lo denunciaban, pero nadie les hacía caso, esa es la verdadera realidad", ha asegurado.

Nadie les hizo caso nunca" Javier Pecio, cuñado del camarero del tren Alvia fallecido en Adamuz

La frustración por la falta de respuesta es evidente en la familia, que siente que "ha tenido que pasar la desgracia para que se hagan huelgas y para que se tomen medidas de verdad". Más allá de las versiones contradictorias sobre la gestión de la emergencia, el deseo de los allegados de Agustín es que se garantice la seguridad. "Lo que queremos es que los tripulantes que van a trabajar ahora, que trabajen en condiciones laborales óptimas", ha señalado Pacios.

En este sentido, ha compartido una reflexión de su suegra, la madre del fallecido: "Si es que a mí que me paguen una indemnización por la muerte de mi hijo, no me vale de nada, que utilicen ese dinero para arreglar todo". Esta declaración resume la petición de la familia: que la tragedia sirva para "arreglar el sistema ferroviario" y evitar que algo así vuelva a suceder.