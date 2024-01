Estamos habituados a los conflictos dentro de las comunidades de vecinos. Carteles en los portales quejándose del ruido, de basura en zonas comunes, de actos incívicos dentro del edificio, robos o cualquier otra actividad que esté relacionada con la convivencia. Lo que está claro es, precisamente, que la convivencia no es nunca fácil y muchas veces hay que hacer de tripas corazón porque, en el fondo, nuestros vecinos lo seguirán siendo. Y con los robos, muchas veces, nos referimos a los hurtos, posiblemente, más absurdos y que menos imaginemos. Y en este caso nos estamos refiriendo a robos de los carteles de las reuniones.

Cada cierto tiempo, en las comunidades de vecinos se celebran reuniones, a las que acude el presidente de la misma y un representante de cada vivienda del edificio, donde comparten sus quejas y hacen los anuncios pertinentes que afecten directamente a la convivencia dentro del bloque. Pues bien, aunque no lo creas, hay quienes incluso optan por quitar los estos carteles. Algo que no parece que haya sido una única vez.





Un vecino quita los carteles de las reuniones y el presidente de la comunidad estalla contra él

La cuenta de Twitter @LiosdeVecinos publicó hace unas semanas el cartel que puso el presidente de esta comunidad, en la que estalla contra el responsable de quitar los anuncios de las reuniones en el edificio.

"Se ruega al individuo-a que quita los carteles de las reuniones, que sabemos quién es", escribe. A continuación, dibuja tres emoticonos de rostros sonrientes, y agrega: "Esta persona de inteligencia está cortita, ya que tenemos un grupo de WhatsApp donde también se cuelgan las reuniones. No por el hecho de quitar los carteles, las reuniones no se van a hacer", le avisa. Con esto, evidencia que posiblemente se trate de un inquilino, y no de un propietario, y no tuviera conocimiento de este grupo de WhatsApp.

Seguidamente, concluye: "Por favor, somos adultos y no niños chicos".





De hecho, un usuario escribía a modo de respuesta que "el cartel es el último recurso" y asegura que La Ley de Propiedad Horizontal, que regula todo lo relativo a las comunidades de propietarios, en su artículo 9 "obliga al propietario a comunicar sus datos de contacto si no vive en la finca, y si vive, es el piso el sitio de contacto prioritario, aunque viva un inquilino".





No obstante, y pese a lo acostumbrados que estamos a que en las comunidades suela haber conflictos, no siempre es así y muchas veces hay buen ambiente. Y así pudimos verlo con la despedida de un vecino después de 42 años en el edificio.

Se trata de la despedida de José Ignacio, quien con una sencilla pero emotiva carta en una de las zonas comunes de edificio, acompañada de una foto de él mismo, decía adiós a varias décadas de altibajos, vaivenes, discusiones y buenos momentos con todos los propietarios e inquilinos de su edificio.

"Hola vecinos", comienza la carta de este hombre. "El viernes me ingresan en la residencia de ancianos y estos son mis últimos tres días aquí. Quería agradeceros por siempre haber sido respetuosos conmigo y haberme tratado con cariño. Haber vivido aquí 42 años de mi vida ha sido un placer", asegura José Ignacio.





"Echaré de menos las blancas escaleras, recoger una carta del buzón cada mañana e incluso los niños que jugaban tocando a los timbres por la noche", enumeró el hombre. No obstante, y pese a este emotivo adiós, agregó: "Voy a estar bien. Espero que esta comunidad tan bonita que hemos creado siga existiendo muchas generaciones más".

Finalmente, se despedía así: "Os quiere, José Ignacio". Debajo, una fotografía de él, sonriendo a la cámara y con una enorme sonrisa de oreja a oreja.