Un vecino se queja por el estado de los buzones y el mensaje que deja se hace viral: "Sabemos quién eres"

La convivencia entre vecinos de un mismo bloque se está convirtiendo en uno de los contenidos preferidos por los usuarios de las redes sociales. No es extraño quese generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a ver en redes los carteles fijados por algunos vecinos, en los que se quejan de alguna actividad/molestia.

Es imposible conocer todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones. Para que podamos pasar un buen rato con las diferentes anécdotas, la cuenta de Twitter@LiosDeVecinosrecoge algunos de estos carteles y este último ha generado mucha presión.





En este caso el cartel ha sido escrito a ordenador, empleando negritas para resaltar la importancia de lo escrito y en rojo para señalar las consecuencias económicas y legales de sus actos. Este ha sido fijado en un espejo de la entrada de la comunidad y recoge escrito lo siguiente:

"Recordamos al vecino (sabemos quién eres) que se divierte "forzando buzones y robando la correspondencia ajena" que sus actos son constitutivos de varios delitos". A continuación, prosigue con la pena legal de esos actos en color rojo "penado hasta con 5 años de prisión y multa de 300.000€ (además de la correspondiente indemnización por daños u perjuicios a los afectados)".









Por último, destacan que la conducta mantenida es "delictiva y ya se ha puesto en conocimiento de la autoridad pertinente". Un tuit que comienza diciendo "sabemos quién eres" y que ya ha alcanzado los 50 me gusta y 3 retuits.

Un vecino se queja por el estado del ascensor

Sin embargo, en este otro caso, los vecinos de esta comunidad se quejan y ofrecen una serie de consejos para que el estado del ascensor no empeore. Dado que se trata de un ascensor con cierta antigüedad y que si no se cuida entre todos probablemente deje de serles útil, lo que tendría gastos para la comunidad. Este último ha generado mucha ternura.





"Estimado vecino/usuario de esta comunidad", comienza el cartel. "Esto no es un skate park, evita hacer derrapes en el patio, sobre todo en la rampa. Tu divertimento nos cuesta dinero a todos los vecinos". "Hola, soy tu ascensor. Bienvenido", comienza la nota que cuelga del aparato del edificio.

"Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño", continúa el mensaje. Seguidamente, constan una serie de obligaciones que se deben cumplir a bordo del mismo para mantener su buen estado.









"No me ensucies, si no luego huelo mal y los demás viajeros se quejan", asegura en primer lugar. "Si me ensucias, límpiame, por favor. Me gusta mucho estar limpio".

A continuación, el cartel pide que "no me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen". En último lugar, y lo más importante, "asegúrate de cerrar bien la puerta. Si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan". "Muchas gracias por cuidarme, buen viaje", concluye el mensaje.