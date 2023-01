Una profesora comparte la nota que le ha dejado su alumno y el pequeño se hace viral en redes: "No funcionará"

Los estudiantes, ya sean de colegio, de instituto u otros niveles educativos, están acostumbrados a que normalmente reciben de vuelta sus exámenes, trabajos o deberes corregidos. En ocasiones estos suelen incluir anotaciones y comentarios que sirven a los alumnos para mejorar o entender en qué han fallado, por ejemplo. Lo raro, sin embargo, es que esto se produzca en el sentido inverso, es decir, que un estudiante le escriba alguna nota a su profesor.

Pero como cualquier cosa puede suceder, hay un niño que ha decidido responder a su profesora y escribirle una nota que ni mucho menos ha dejado indiferente a la docente. Es más, no ha dudado en compartir en Twitter la insólita nota. La usuaria Ana Ann ha dado a conocer a Iker, uno de sus alumnos seguramente más extrovertidos y sociables. Y es que, ni corto ni perezoso, el pequeño de 9 años ha querido comentar a su profesora que su decisión de alejarle de algunos compañeros, probablemente para que no hable tanto durante las clases, no va a surtir mucho efecto.

Concretamente, la nota dice: "Querida profe: yo hablo con todos. Cambiarme de sitio NO funcionará". Iker incluso ha firmado la nota y ha dibujado un monigote que está guiñando un ojo.

El tweet, que la profesora Ana ha titulado como "el mejor martes de tuit a mano que he visto últimamente", acumula ya más de 5.300 'me gusta' y respuestas de todo tipo. Sobre todo, abundan los comentarios de usuarios que se han visto identificados con el niño o que ven potencial en su actitud. "Llegará lejos" o "en todas las clases debería haber un Iker" son algunos de los comentarios que ha recibido el post. Incluso algún que otro profesor se ha animado a compartir también su experiencia con algún alumno con el mismo don de gentes que el pequeño Iker.