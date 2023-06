Una nutricionista desvela qué alimento puede sustituirse por la margarina: "Más recomendable"

Hay quien desayuna auténticos banquetes y quien solo se bebe un café por las mañanas. Sin adentrarnos en lo saludable que es este volumen de comida, hay un alimento muy popular que no suele faltar en la mesa a primera hora y son las tostadas. Aunque cada vez encontramos más variedad, hasta hace no mucho solo había dos opciones: conmantequilla o margarina. Esta segunda se extendió con la fama de ser más saludable que la primera. Pero, ¿es esto cierto?

Composición de los alimentos

La crema, leche o una mezcla de ambas, junto con el agua han sido los elementos que han compuesto la mantequilla casi desde su origen. Por su parte, la margarina ha ido variando en sus ingredientes. Por ello, tal y como dice el profesor de Nutrición y Ciencia de los alimentos de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Sierra, no se debe hablar de 'margarina', sino de 'margarinas'. Las margarinas actuales parten de aceites vegetales, como el de girasol, soja, maíz o algodón, a través de procesos de hidrogenación.

Grasas y riesgos cardiovasculares

Con ambos alimentos obtendremos energía en altas cantidades con porciones pequeñas. Sin embargo, no es nada aconsejable abusar de ellos. En cuanto a los nutrientes, la mantequilla nos aportará, en mayores cantidades, calcio, fósforo y magnesio, así como vitaminas A y E. Respecto a sus características, esta posee cerca de un 65% de grasas saturadas, mientras que la margarina, solo un 20%, además de no aumentar el colesterol. Pese a esto, como nos dice Sierra, no existe una evidencia de peso con la que podamos afirmar que con esta última se reduzca el riesgo de accidentes cardiovasculares, pero sí con la reducción del LDL-colesterol, conocido popularmente como el colesterol malo.

Por lo tanto, podemos determinar que son alimentos muy diferentes y habrá que informarse de los valores nutricionales para elegir entre el consumo de uno u otro. Si las margarinas se complementan con otros nutrientes, son más saludables. Por otro lado, el consumo de la mantequilla es recomendable para las personas que sufren hipertensión por su aportación de calcio y fósforo.

La mejor opción

Fuera de estas dos alternativas, la nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, afirma que lo más preferible es el AOVE. Nuestra tierra es rica en este saludable producto y debemos posicionarlo donde corresponde. “Es la grasa de mayor importancia en nuestra alimentación”, afirma la nutricionista.

"Ni tocarla"

Carlos Moreno, el Pulpo, nos desveló entre risas la reacción de Carlos Herreracuando le echaron una pastilla de mantequilla en el carro de la compra. El director y presentador de 'Herrera en COPE' nos dio su opinión respecto a este alimento. Puedes escucharla en el siguiente audio.

¿Los productos 'light' son más sanos?

Cuando queremos cuidarnos, buscamos las versiones más saludables de los alimentos que queremos. Normalmente, las marcas lanzan al mercado sus versiones 'light', 'sin azúcar', 'bio' o 'bajo en grasa' de muchos de sus productos. Con que aparezca alguno de esos calificativos en las cajas o etiquetas, nos quedamos tranquilos, fiándonos de que sea más sano. En otras ocasiones, nos fijamos en que tenga una buena nota en Nutriscore. Sin embargo, a veces estos elementos no reflejan la realidad completamente. Descubre en el siguiente vídeo qué es lo importante que debes tener en cuenta a la hora de llenar el carrito de la compra.