Como cada año, cientos de miles de españoles aprovechan los meses previos al verano para intentar perder los kilos de más adquiridos durante el resto del año. No obstante, muchas veces no se hace de la manera correcta y la gran mayoría acaban optando por dietas muy restrictivas que se acaban, casi siempre, en efectos rebotes con los que no solo acaban ganando todo el peso perdido, sino que incluso cogen más de lo que tenían antes de empezar.

La dieta Keto, la dieta FAFO, dietas bajas en carbohidratos... al final existe todo un abanico de posibilidades en el que elegir sin tener en cuenta que, muchas veces, la mejor dieta para perder peso sin que haya un efecto rebote "es no hacer dieta". Así lo explica en COPE la nutricionista Sandra Moñino, quien a través de sus redes sociales trata de desmentir todos esos mitos relacionados con las dietas restrictivas, así como la de inculcar una cultura de alimentación saludable. De hecho, recientemente ha publicado su libro 'Adiós a la Inflamación', en el que trata de ayudar a miles de usuarios a prevenir enfermedades, cuidar su salud y perder peso a la vez.

Sol intenso, calor sofocante y cloro: ¿cómo debemos cuidar correctamente nuestra vista en verano? Estamos acostumbrados a escuchar consejos sobre el cuidado de nuestra piel en verano. Sin embargo, no se habla tanto del cuidado de la vista, que durante estos meses se resiente Patricia Blázquez Serna 13 jul 2024 - 19:10





La mejor dieta para perder peso pasa por cambiar los hábitos de alimentación

La nutricionista especializada en inflamación recuerda la necesidad de "establecer hábitos en tu vida", así como de ver todos los beneficios que la comida puede tener en nuestro cuerpo. "El perder peso nunca va a ser nuestra motivación principal, sino que tienes que tener otra motivación aparte de la pérdida de peso", recuerda.

Y más allá del hecho de perder esos kilos de más, es darnos cuenta de que si "con esta nueva alimentación te encuentras mucho mejor, mucho más activa, tienes más concentración, descansas mejor por las noches, ya no tienes esos dolores de cabeza frecuentes que tenías antes, ya no tienes tantos eccemas en la piel o alteraciones que antes estaban normalizando, ya no se te hincha tanto la barriga, te encuentras mejor... yo creo que eso es lo que a ti te va a motivar a continuar ese tipo de alimentación por siempre", enumera la especialista en nutrición.

Audio



En cualquier caso, explica que para poder mantener la constancia con este tipo de alimentación, es necesario que sea una dieta con la que nos saciemos, no pasemos hambre y, lo más importante, que no nos aburra, sino más bien "que nos divierta, que la podamos hacer con toda la familia". Esa es, a su juicio, la clave "para conseguir esa pérdida de peso y mantenerla en el tiempo".

Al final, cuando una persona decide hacer una dieta del todo restrictiva, se está privando de alimentos que, a la larga, pueden aportarle nutrientes o calorías que su cuerpo pide y necesita. En el momento que decide dejar esa dieta, "toda la ansiedad acumulada hace que tiremos a comer todos los alimentos que nos hemos prohibido durante ese tiempo con esa restricción calórica y nutritiva" que has tenido durante ese tiempo.

¿Esto en qué se traduce? En un efecto rebote, que no solo se refleja en la báscula, sino también en tu cuerpo. Esto, por lo tanto, ha podido generarte incluso "una inflamación crónica que luego te genere esa resistencia a la insulina y la tendencia a acumular grasa, sobre todo en las zonas abdominal". Una serie de dietas, por lo tanto, "nada recomendables".

Para ella, por lo tanto, lo mejor es "establecer un hábito e intentar empezarlos porque realmente se disfruta con la comida". Agrega, además, que con una alimentación saludable "no se tiene que pasar hambre". Recuerda que existe una idea general de que con una alimentación así "la gente no disfruta de la comida, y no es eso ni mucho menos".

Las redes sociales y el peligro que suponen sobre la alimentación de los usuarios

La nutricionista admite que ha recibido en su consultas a "muchísimos pacientes" que han pasado por este tipo de dietas milagro, ya sea porque las han visto en las redes sociales, en televisión o incluso en Internet, y que han acabado con un efecto rebote y muchos daños sobre su cuerpo. Así ha enumerado efectos "a nivel de hepatitis, pancreatitis, problemas digestivos graves o desarrollo de enfermedades autoinmunes" que si bien de primeras puede parecer que no se deben a este tipo de dietas, al verlo en conjunto se puede descubrir que todas las afecciones van de la mano.

"Cuando ves tantos casos iguales, vas relacionando unos con otros y te das cuenta de que sí tiene toda la relación del mundo", explica. Que no se trata, realmente, de un caso aislado, sino que "muchísima gente piensa que está haciendo una alimentación antiinflamatoria por seguir ciertas cuentas de alimentación antiinflamatoria, incluso la mía, así que al final llega un momento que por ver dos o tres recetas así, por tomar esas recetas todos los días no te vas a desinflamar". Al final, recuerda, "es el conjunto de toda la alimentación" y remarca la importancia de comer bien para que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita.

Audio



Y es que parte de este 'boom' de las dietas milagro se debe a la inclusión de las redes sociales y la intromisión de muchos "influencers".

"Cada vez hay más personas sin titulación que van dando consejos de nutrición, y esto es un peligro", admite la nutricionista. En este sentido, recuerda que hay gente que "divulgue genial y esos consejos puedan ayudar a muchas personas", pero también hay muchos personajes públicos que tienen o se mueven por "intereses económicos". Estos, al final, "van recomendando productos milagrosos que van a hacerles perder peso o conseguir cierto objetivo" que a ellos les funcionan, pero que a otros usuarios pueden afectarles o no ser tan beneficiosos.

Por eso, considera fundamental llevar "mucho cuidado con los consejos que damos", especialmente para todos aquellos, como ella, que utilizan las redes sociales para divulgar sobre este tipo de contenidos. Así las cosas, pide a los usuarios de las redes sociales que se aseguren de que "los consejos vienen de un nutricionista o un profesional que sí sabe lo que está haciendo contigo".