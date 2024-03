Una madre española enseña el gran cambio de sus hijos tras vivir un año en Estados Unidos: "Alucino"

Hay mucha presencia de españoles en Estados Unidos. En concreto, según los datos de los Consulados de España en Estados Unidos, había 180.000 nativos de España viviendo en el país en 2020, por motivos muy diversos. El más común, el del trabajo, que además obliga a llevarse a toda la familia a un país extranjero, teniendo que adaptarse a sus nuevas costumbres.

Es el caso de familias como la de Nuria, una influencer en Instagram que se mudó con su marido a Florida, junto a sus dos hijos pequeños que, como es normal, no sabían tanto de inglés al llegar en el país debido a que todavía no habían tenido tiempo para adaptarse. Y esto puede ser un problema para ellos, debido a que se pueden encontrar situaciones poco favorables en su colegio, con dificultades para hacer amigos.

Las banderas de Estados Unidos y de España

Sin embargo, el cerebro de un niño va a una velocidad diferente al de los adultos, y eso se puede ver en el vídeo que ha publicado Nuria esta semana, en el que se puede ver cómo todo cambia tras un año en los Estados Unidos. Y de foirma absolutamente radical, en este caso.

La diferencia de los hijos tras un año en USA: "El inglés..."

Y es que la influencer se queda alucinando cuando se da cuenta de lo que han progresado sus hijos con el idioma en apenas un año, ya que, como se puede ver, pasan de no saber decir más que "yes" a no parar de hablar en inglés, incluso entre ellos, con un acento perfecto de Florida.

"Lo que han aprendido mis hijos en un año y medio en Florida", explica la madre. Y recuerda la cara de su hijo cuando no entendía nada. "Y esto es lo que pasa ahora en casa después de un año y medio", sigue contando, además de escucharse un "muy loco" procedente del padre. En tan solo un año, los niño pasan de solo hablar español a... solo hablar inglés.

Y es que la capacidad de los niños para aprender idiomas es muy grande, y cuánto más pequeños sean, es más sencillo. Esto se debe a que las redes neuronales de los pequeños se están desarrollando, lo que provoca que retengan lo escuchado a la mínima. Por lo tanto, es mucho más fácil que en cualquier otra etapa de la vida.





Los comentarios alucinan: "Esto me recuerda a..."

De hecho, en los comentarios hacen la gracia de que se han convertido en estadounidenses de pleno derecho. "En un año han dejado de ser españoles", señala uno. "No hay 'máquina' más fascinante que el cerebro de un niño", dice otro. El más gracioso es, sin duda, el que recuerda un meme muy conocido en Internet. "Y ahora, ningún afternoon ni ningún hello. Aquí tú hablas español", recordando una escena viral de un programa de la televisión colombiana.

Y es que se vuelve a demostrar cómo los niños aprenden, básicamente, por imitación de sus mayores o de los que tengan a su alrededor, por lo que un intercambio en edades tempranas a países anglosajones puede ser una idea muy buena para que se formen en idiomas.