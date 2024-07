Una investigadora de Harvard señala cuál es el desayuno más saludable y no, en España no es típico

Se trata de una de las comidas más importantes del día, hasta el punto de que la mayoría de los nutricionistas insisten en el hecho de que es conveniente cambiar las cantidades de calorías a lo largo del día, salvo en el desayuno. La primera comida diaria es también la más fundamental pero no debemos dejar de poner el ojo en que, que podamos comer más cantidad al levantarnos por la mañana, no quiere decir que ciertos factores como el Índice Glucémico no sean claves.

Fotografía de una familia desayunando









Así lo señalan desde la Fundación Española de Nutrición (FEN), que recoge, entre toda la información nutricional de los alimentos, también el Índice Glucémico de estos. Y es que, señalan, que un alimento tenga una baja carga glucémica siempre lo hará más saludable para la dieta, aunque sea en el desayuno. El objetivo es mantener estables los niveles de azúcar en las horas restantes del día. Entre el listado de los alimentos que más te disparan el IG, están: la cerveza, el puré de patatas, la miel, el arroz blanco o el pan de molde.

Por contrario, los que tienen un IG más bajo son aquellos desayunos que contienen agucate, cerezas, tomates, ciruelas, el mango o el kiwi. Pero tampoco podemos dejar de lado los frutos secos como los anacardos, el pan de centeno o las almendras.





El desayuno más saludable no es típico de España



Pero, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es el desayuno más saludable? Monique Tello, investigadora de la Universidad de Harvard, explica en un artículo que tiene muy claro cuál es el desayuno ideal para arrancar el día y no, no es típico en España. Es italiano y se trata de la famosa frittata: una tortilla que se puede rellenar tanto de verduras como de queso o embutidos. Un plato que se prepara en dos veces: primero en la sartén y después en el horno.

Frittata de verduras y setas









Pero la clave está en los ingredientes en sí. El principal es el huevo, fuente de proteínas, clave para mantener la energía a lo largo del día. El queso también es un alimento con gran cantidad de valor proteico. Además, pueden utilizarse verduras como el tomate o los pimientos o cebolla, incluso setas y verduras, todo ello rico en vitaminas, minerales y fibra dietética, así como saciante. Pero lo que hace tan saludable a la frittata es, precisamente, su bajo índice glucémico.









Y es que, aunque la cocina italiana no sea igual que la española, sí que guardamos ciertas similitudes como alimentación mediterránea. Usuarios en redes sociales procedentes de Estados Unidos se asombran con las diferencias entre un simple donut italiano con uno americano, como apuntaba Joey Mannarino en X, que aseguraba que había perdido dos kilos desayunando en Italia.





El desayuno español que puede causar pérdida de memoria



Por otro lado, y quedándonos en los desayunos dentro de nuestras fronteras, los españoles suelen optar por dos alimentos para aderezar las tostadas: o aceite o mantequilla. Pero se ha dicho mucho que la mantequilla tiene alto contenido en grasas, por lo que es preferible sustituirla por la margarina, pero, si eres de los que hace esto, lo estás haciendo mal. Y es que aunque se diga que tiene menos grasas saturadas que la mantequilla, lo cierto es que la margarina es rica en grasas trans, las que se consideran peor para la salud.

Imagen de archivo de una tostada de mantequilla









De hecho, según un estudio reciente, estas grasas pueden ser la causante de la pérdida de memoria. Pero es que anteriormente, un estudio liderado por la doctora Beatrice Golomb, profesora de Medicina Familiar y Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de California y publicado en American Journal of Clinical Nutrition, desveló que efectivamente, las grasas afectaban a la memoria.