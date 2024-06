Una española no se corta tras ir al restaurante de José Andrés en Estados Unidos: esto le cuesta por persona

Cada vez está más de moda, ya no sólo en España, sino en el resto del mundo hacer una buena selección a la hora de elegir el restaurante al que ir a cenar el fin de semana. Buscamos sitios con las mejores reseñas, algún vídeo de Instagram que muestre una buena presentación de los platos o alguna recomendación de nuestro amigo el 'comiditas'. Así, no es de extrañar que muchos terminen por ahorrar dinero para subir el nivel e ir a un restaurante de 'lujo' o, al menos, de un chef reconocido en el panorama nacional.

'DiverXo' de Dabiz Muñoz, 'Bibo' de Dani García o el premiado 'Disfrutar' de Barcelona son algunos de los ejemplos que a más de uno se le vendrán a la cabeza. Pero, ¿ir al restaurante de un cocinero español de renombre fuera de nuestras fronteras? Es un caso que no se da todos los días, y tienen que darse las circunstancias de Marta, una joven tiktoker española que vive en Estados Unidos trabajando como 'au pair' y que ha aprovechado para ir hasta la ciudad de Chicago, donde se encuentra el restaurante 'Jaleo', del chef José Andrés.









Una española va al restaurante de José Andrés



“Lo primero que he visto en la puerta es una pata de jamón. Me muero”, comenzaba la chica que, el primer plato que se atrevía a probar eran las croquetas de pollo. “I'ts so good”(“está muy bueno”), comenta. Así, Marta aseguraba que comer en el local de José Andrés era sentirse “como si estuviera comiendo en España”. Comenta también que otros comensales del restaurante habían pedido una paella y que tenía “una pinta increíble”.

Eso sí, no sólo eran halagos a la cocina de 'Jaleo'. La tortilla de patatas, que mostraba la joven que estaba poco hecha, no terminó de convencerle: “No es la mejor tortilla de patata. Regulera”. No obstante, el resto de los platos sí que terminaron por conquistarle. Desde la fideuá negra con gambas que estaba “buenísima”, al pulpo a la gallega que, según Marta, estaba “10 de 10”. En conclusión, la joven asegura que “cogería otro avión de nuevo sólo para ir a comer ahí de nuevo”.









Pero la pregunta que muchos se harán es: ¿por cuánto salió la cuenta? La chica enseña en TikTok que el precio total de la comida, para dos comensales, fue de 150 euros, o lo que es lo mismo, 75 euros por persona. Una cifra que, explica, para los estándares de Estados Unidos “merece la pena sabiendo lo que vale en España”.





José Andrés y la trampa con las croquetas



Precisamente el chef José Andrés, hablando de restaurantes, explicó el pasado diciendo en Herrera en COPE el truco que muchas cocinas hacen con las croquetas. Proliferan por ejemplo croquetas, que pueden llegar ya hechas al restaurante, a falta de freír por multitud de motivos, como puede ser la falta de mano de obra, de espacio, o "porque es un buen producto que se compra y se sirve y tiene una muy buena calidad igualmente".









Por tanto, José Andrés concluye que la medida que busca aplicar Francia de explicar si los productos se preparan o no en cocina "es buena idea, pero tenemos que ser cuidados porque hay productos que estamos comprando, que son de una calidad increíble y no hacen que tu cocina sea menos casera".