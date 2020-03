El truco infalible para que no se te corte la mayonesa casera

No son pocos los cocineros en todo el mundo que optan por preparar su propia mayonesa hecha en casa antes de elaborar platos como una ensaladilla rusa o de pasta. A pesar de que otros acuden al supermercado para comprarla de bote y ya elaborada, los puristas de este tipo de platos rechazan rotundamente todo lo que no sea prepararla de manera casera. Eso sí, hay que tener en cuenta que la mayonesa es fácil que termine cortándose y que arruine, no solo un precioso tiempo en la cocina, sino una valiosa cantidad de aceite.

Por ello, en COPE te presentamos un truco infalible para que no tengas que repetir hasta en tres ocasiones el procedimiento, no tengas que tirar a la basura los ingredientes y tu receta sea lo más eficiente posible.

CÓMO PREPARARLA

A nivel de preparación de ingredientes, una mayonesa casera no puede ser más simple. Únicamente precisamos de un huevo, gran cantidad de aceite, sal y una batidora para llevarlo a cabo. No obstante, algunos cocineros optan por usar un limón y exprimirlo encima del huevo. Otros, sin embargo, optan por echar un 'chorrito' de vinagre para aportar más fuerza al sabor final.

En cualquier caso, hay que batir la mezcla del huevo, la sal y el aceite. El aceite, en grandes cantidades. Aquí entra el primero de los debates a la hora de elaborarla: la mayoría utiliza aceite de girasol, mientras que otros mantienen que no, que debe hacerse con aceite de oliva virgen extra o aceita de oliva suave. Un cambio crucial que define totalmente el sabor de la mayonesa y reduce las posibilidades de que se corte.

EL TRUCO INFALIBLE

Pero es precisamente en el batido en el que tenemos que tener especial cuidado. Muchos intentan batirlo con un movimiento ascendente, de arriba a bajo, moviendo la batidora a la vez que se va preparando la mayonesa: tremendo error. En dos de cada tres ocasiones que procedamos de esta manera se cortará la mayonesa. Por ello te damos un truco infalible: hay que activar la batidora y dejarla quieta, sin moverla, hasta que empiece poco a poco a prepararse la salsa. Entonces subimos poco a poco la batidora, de forma muy lenta, hasta que se vaya formando completamente la mayonesa.

ARREGLARLA SI SE HA CORTADO

Eso sí, si tras emulsionar el huevo la mayonesa se corta, no debemos tirar la salsa: todavía tiene arreglo. El truco está en retirar la salsa del recipiente donde estemos batiendo y añadir dos vasos de agua caliente. Posteriormente, volvemos a verter la mayonesa en el bol y batimos de nuevo. Lo habremos arreglado sin problema y la mayonesa quedará lista para ir a la nevera.