El truco infalible para limpiar las persianas de tu casa por fuera: en tres sencillos pasos

En algunas ocasiones, enfrentarse a la limpieza general del salón, de la cocina o de los baños supone un gran reto. Mientras que para otros, la limpieza es un momento de desconectar, disfrutan de esta actividad porque les relaja, como a quien le relaja cocinar.

Seas un aficionado o no de esta actividad, seguro que te has enfrentado a lugares de la casa que se te escapan, los cuales te cuesta llegar para dejarlos impolutos, y al final lo ves como una actividad imposible. Este es el caso de las persianas. No conseguimos que queden igual de limpias que cuando las compramos y al final desistimos.

El truco para limpiar las persianas

El truco consiste en abrir el cajón donde se guarda la persiana; cuando la subimos, esta se enrolla en un espacio que se encuentra encima de la ventana. Lo normal es que este cajón esté cerrado o sea complicado abrirlo, no te preocupes si cuesta un poco. Algunos llevan tornillos o tienen enganches en la parte delantera, la clave está en investigar cómo abrirlo.

Cuando tengas la persiana enrollada puedes utilizar un trapo con agua y jabón o un cepillo y pásalo por toda la parte de la persiana que esté visible del cajón.

Ve progresivamente bajando la persiana para llegar a todas las partes del enrollable quitándole toda la suciedad que esta tenga adherida, si quieres una limpieza más profunda emplea vinagre de limpieza o amoníaco.

Es importante asegurarse de que el cajón esté limpio y no vaya a ensuciarse una vez la guardes. Cuando hayas terminado, cierra el hueco y ya solo queda la parte fácil: limpiar la persiana por dentro.

No enrolles la persiana hasta que esté completamente seca, si lo haces podría contraer malos olores y humedad, puedes retirar el exceso de agua con un trapo seco. Y con esto, en solo 10 minutos puedes tener la persiana como si la acabaras de comprar.

El ingrediente de tu cocina con el que quitar la cal de tu ducha:

Otra de las zonas de la casa a la que cuesta mucho llegar son los rincones del baño, pero para esto también te traemos un truco.

El baño es una de las zonas críticas cuando hablamos de limpieza, por eso hay que extremar el cuidado a la hora de desinfectar. Pese a ser una de las tareas más engorrosas que hay, pero si no lo hacemos, nuestra salud puede correr grave peligro, y es que el moho y la humedad son, definitivamente, nuestros enemigos.

Muchas veces, la limpieza del baño que hacemos a diario no resulta suficiente y debemos realizar una más profunda. Unos azulejos con manchas, un inodoro sucio o una bañera repleta de restos de jabón no es una imagen muy placentera, especialmente cuando tenemos invitados en casa. Pero como el baño es una de las partes de la casa en la que más gérmenes se acumulan, su limpieza debe ser a conciencia. Algo que si no tenemos mucho tiempo puedes convertirse en un auténtico engorro.

En 'La Noche de COPE', Begoña Pérez, más conocida como 'La Ordenatriz', explicaba el ingrediente secreto que debe convertirse en imprescindible a la hora de limpiar el baño.

