El truco eficaz para eliminar las marcas de agua de la mampara de la ducha con un material de cocina

Fregar, barrer, pasar el polvo, planchar la ropa, hacer la cama, poner lavadoras... Las tareas del hogar se convierten, días tras día, en un trabajo interminable. Mantener un orden y limpieza en el hogar suponen dedicación y tiempo que, en muchos casos, no se tiene. Sin embargo, hay pequeños trucos que te pueden ahorrar minutos de trabajo.

¿Te desespera ver cómo la mampara de la ducha siempre está llena de manchas de gotas de agua y cal? Cuesta mucho que, tanto los cristales como los mandos de acero inoxidable -el grifo y el cabezal- de la ducha, luzcan brillantes. Si has probado con todo tipo de productos y no estás satisfecho, quizá es el momento de que pongas a prueba este sencillo truco que tiene grandes resultados y para el que solo necesitarás papel de horno.

Papel de horno para acabar con las marcas de agua de la mampara de la ducha

Este tipo de papel, al estar encerado, es perfecto para evitar que con el calor se peguen los alimentos dentro del horno... Pero también es capaz de eliminar todas estás marcas de agua y cal que aparecen en la mampara de tu ducha. Tan solo tienes que coger una de estas hojas de papel, arrugarla y hacer una bola con ella, ponerla debajo del grifo hasta que esté totalmente mojada, escurrirla bien y frotar con ella la mampara de la ducha y los mandos de acero inoxidable hasta que queden brillantes. @yolandavaquitayoli te muestra cómo hacerlo en este vídeo de TikTok.





Cada vez que te duchas o te lavas las manos en el lavabo, las gotas que salpican los cristales o el grifo dejan unas molestas marcas de cal que son muy difíciles de limpiar y que restan brillo a estas superficies. Este truco te ayudará a mantener el baño limpio durante más tiempo.

El desconocido truco que usan en Alemania para desatascar las tuberías y evitar usar productos

Son varios los trucos caseros que han pasado de generación en generación. Introducir alguna herramienta lo suficientemente flexible como para que se deje guiar a través del conducto del váter por la presión que se ejerza desde fuera, pero lo bastante rígida como para empujar y quitar del camino posibles obstáculos es uno de ellos. También el típico de mezclar bicarbonato y vinagre. Pero Begoña Pérez propone en 'La Noche de COPE' otro método de prevención que usan mucho en Alemania por su alto índice de atascos y puedes escuchar aquí.

Audio





Carlos Herrera desvela el truco infalible para dejar de recibir llamadas comerciales

Herrera ha explicado este truco en el audio anterior: "Descubrí una cosa que me contó Manolo. Estábamos comiendo la fabada y llamé al teléfono de Luis Baras, uno de esos números que te llaman para decirte tengo una oferta para ustedes, no sé de la compañía telefónica o de lo que sea. Y decía Luis, me llaman todos los días tres o cuatro veces, estoy harto", le había comentado su amigo quejándose de la práctica que muchas empresas realizaban con su teléfono.

Otro de los amigos de Herrera, en ese contacto,"decía Manolo, el truco mejor es descolgar y no contestar, porque lo primero, es una máquina y la máquina al oírte ya deriva la llamada directamente a un operador o una operadora", algo que el director de 'Herrera en COPE' desconocía en ese momento. "Si no contestas, la máquina entiende que no hay nada y anula esa llamada y ya no te vuelven a llamar. Ya saben ustedes, si quieren evitar, descuelguen, pero no digan hola, dígame, no digan nada, sencillamente", ha aconsejado el comunicador de COPE en directo a sus oyentes. "Y esa medida es una buena solución", ha defendido Carlos Herrera.