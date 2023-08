El truco infalible para hacer croquetas en la freidora de aire paso a paso: atento a la temperatura

Las croquetas son uno de los platos más tradicionales y populares. Además, se pueden hacer con casi cualquier ingrediente, como jamón, setas, gambas, queso, pescado, espinacas, entre otros. Por lo que siempre es un acierto cocinarlas.

Sin embargo, saber hacer unas buenas croquetas y obtener un buen resultado no es fácil, dado que necesitan el punto perfecto para que sean deliciosas. Es decir, sabrosas por dentro y crujientes por fuera, lo cual no siempre se consigue. El proceso de freír las croquetas, por muy sencillo que parezca, no lo es, ya que si no las cocinamos a la temperatura adecuada se harán por fuera, pero estarán crudas por dentro.

Si ya es complicado freír croquetas de la forma tradicional, hacerlo en la freidora de aire lo es todavía más. Por lo que si has cambiado la freidora de toda la vida por una de aire, es bueno que seguir algunos trucos y consejos que podemos encontrar en los blogs de cocina.

Usa poco aceite y nunca meterlas si están congeladas

Lo ideal es cocinar las croquetas siempre que estén descongeladas. Además, cuando las metamos en el cesto de la freidora es recomendable que les pongamos algo de aceite. Lo mejor es que rociemos el aceite usando un bote de spray. Así no nos pasaremos con la cantidad ni estropearemos la freidora de aire. Recuerda que cada freidora de aire tiene una potencia distinta, por lo que habrá que encontrar la forma de cocinar nuestras croquetas a base de ensayo y error.

Además, para que no se rompan y se esparza la bechamel dentro de la cesta, es importante que la temperatura de la freidora esté entre los 170 y 180 grados centígrados y cocinar las croquetas de 15 a 20 minutos. No olvidemos que, al igual que con el método tradicional, hay que darles la vuelta o removerlas de vez en cuando. Tampoco podemos ignorar el punto en el que se encuentran, si están o no doradas, porque si no terminarás comiendo croquetas quemadas o demasiado hechas.

Cocinarlas en tandas pequeñas

Otro factor importante a tener en cuenta es el tamaño de las croquetas, ya que de esto dependerá el número que introduciremos dentro del cesto a la hora de cocinarlas. Cuanto más grandes, menor será en número de croquetas en la freidora. Esto se hace para evitar que se peguen por estar muy juntas y que se rompan con facilidad. Además, es mejor usar pinzas, tato para cocinarlas, darles la vuelta, como para sacarlas. Si seguimos todos estos pasos, nuestras posibilidades para que las croquetas se hagan correctamente serán mayores.

Una vez que haya pasado el tiempo estipulado, debemos comprobar si están o no en su punto. En caso de no ser así, las dejaremos un poquito más de tiempo. Nunca las dejaremos por una gran cantidad de tiempo para evitar que se quemen.

El secreto de Herrera para la bechamel de las croquetas

Carlos Herrera es un gran amante de la gastronomía, como él mismo ha comentado en diversas ocasiones, tanto en su programa, 'Herrera en COPE', como en su cuenta de Instagram. Además de compartir imágenes de algunos de los restaurantes que visita, a Carlos Herrera le gusta preparar sus propias recetas para degustar junto a sus amigos.

Esto mismo ocurrió en la romería del Rocío celebrada el pasado mes de junio, cuando el comunicador preparaba unas ricas croquetas para sus amigos. En 'Poniendo las calles', Carlos Moreno ha querido recordar este momento y le ha pedido a Herrera que compartiera su receta con todos los oyentes, ya que estaban "espectaculares".

Sin hacerse de rogar, el director y presentador de 'Herrera en COPE' ha explicado, paso por paso, cómo preparar unas ricas croquetas de jamón, junto con algún truco para que la receta sea perfecta. Para escuchar el truco del comunicador de COPE escucha el audio que te dejamos a continuación.

Audio





Croquetas con las sobras de pollo

Como hemos dicho antes, las croquetas pueden llevar casi cualquier ingrediente. Es por ello que el chef Juan Carlos Delle Vedove nos enseña a elaborar unas croquetas de pollo usando como relleno los restos de pollo que tengamos en la nevera. Porque de toda la vida, nuestras abuelas hacían las croquetas con las sobras de comida (de pollo, la carne del cocido y demás) que tenían en casa. Descubre esta receta en el enlace del siguiente vídeo.