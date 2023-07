Esto es lo que tienes que hacer con tu nevera antes de irte de vacaciones: No, no es apagarla

Este fin de semana comienzan las vacaciones para muchos españoles. Abandonamos nuestra casa quince días, o todo el mes y antes de salir debemos dejar muchas cosas cerradas, y no sólo el gas. También la nevera, ¿qué hay que hacer con ella mientras no estamos? ¿Es mejor que se quede totalmente vacía? ¿Hay que apagarla? ¿Qué hacemos con el congelador? ¿Depende del tiempo que nos vayamos la idea de desconectarlo? Y luego queda la vuelta. ¿Dejamos cosas hechas y congeladas para que, nada más llegar a casa, haya algo preparado? A todas estas preguntas nos responde Begoña Pérez en 'La Noche de COPE'.

También hay que tener en cuenta el precio del consumo de los electrodomésticos, que ha aumentado considerablemente durante los últimos meses en España debido al elevado precio de la luz. Muchas personas ahora que se van de vacaciones y dejan su hogar solo durante unos días, optan por dejar apagada la nevera. Sin embargo, ¿esto es realmente útil o necesario? Los expertos no aconsejan andar apagando y encendiendo el aparato porque el gas se desestabiliza y después al volver a encender no tiene la misma eficiencia.

Ojo si decidimos apagar el congelador. Si nos vamos a marchar por más de tres semanas, puede que compense apagar el congelador, pero no por menos tiempo, porque luego, en el arranque desde la temperatura ambiente y hasta llegar a los -18 °C, el aparato gasta demasiada energía. Evidentemente, le cuesta más en los meses de verano por la temperatura ambiente. De hecho, hay frigoríficos de nueva generación en los que puedes activar el "modo vacaciones", que sube la temperatura a 14 grados con el objetivo de gastar menos y que lo que dejes dentro no se estropee.

Esto estás haciendo mal en tu nevera antes de irte de vacaciones

La cuestión está en qué dejamos dentro. Para preparar la nevera para las vacaciones y evitar sorpresas a la vuelta, lo mejor es vaciarla y limpiarla. Para evitar malos olores, bacterias y demás sorpresas a la vuelta de nuestro viaje, Begoña Pérez da varios consejos en 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez. Hay algunos evidentes como mirar la fecha de caducidad. Si decidimos pegarle un repaso al electrodoméstico, ¿cómo debemos hacerlo? La Ordenatriz te da las claves para que no haya "ningún desastre". En el caso de que la apagues, se recomienda dejar la puerta de la nevera abierta para que no se concentren malos olores.

Si se habla del congelador, Begoña Pérez también tiene varias claves que debes atender. Si no tienes nada dentro, o te lo puedes llevar, puedes también aprovechar para limpiarlo. Si lo apagas, acuérdate de dejar la puerta abierta para evitar que se creen bacterias por humedad. En caso contrario, déjalo encendido. Además, muchos congeladores modernos no necesitan descongelar. Eso sí, antes de apagar un congelador sin no frost, debemos tener en cuenta que no es un proceso rápido. El tiempo depende de cómo de lleno tengamos el congelador, de forma que el proceso puede ir desde las 24 a las 48 horas.

