El truco definitivo que debes seguir para exprimir al máximo el sabor de cualquier gazpacho

El gazpacho es uno de esos platos indispensables que cuando aprieta el calor no puede faltar en ninguna nevera . Es decir, perfecto para unos días como los que tenemos por delante con una importante subida de temperaturas. En su origen el gazpacho no llevaba verduras, tan solo pan remojado, aceite y vinagre , y en ocasiones ajo o almendras. Ahora no lo concebimos sin los tomates o el pimiento.

Lo que no ha cambiado es que se trata de un plato económico, sencillo, de preparar y muy nutritivo, con verdura crudas que lo hacen aún más saludable. Sin embargo, dentro de su sencillez hay que tener en cuenta unos trucos básicos que nos ayudarán a potenciar su sabor y evitar el clásico error de principiante: que nos salga aguado.

En primer lugar, hay que elegir bien los ingredientes, en especial los tomates, que ante todo deben de estar bien maduros, pero no pasados. Además, es mejor seleccionar los que estén más rojos para conseguir un color más apetecible. Los de pera, son perfectos para esta receta, porque tienen más 'carne' y son menos ácidos. Imprescindible pelarlos.





En segundo lugar, es importante el triturado. Resulta fundamental conseguir que todos los ingredientes queden bien ligados y uniformes para que no encontremos ningún tropezón no deseado. Así que mejor pasarnos de tiempo con la batidora que quedarnos cortos.

Ingredientes: 1 kg de tomates pelados, medio pimiento verde, medio pepino, 2 dientes de ajo, aunque si no nos gusta es mejor poner solo uno, un buen chorro de Aceite de Oliva Virgen Extra, pan (opcional si lo queremos con más cuerpo), 1 vaso de agua, 5 cucharadas de vinagre y sal.





Cierto es que cada cual suele adaptar el gazpacho a su gusto. Es decir, podemos añadir o quitar ingredientes según sea nuestro paladar. Hay quienes, por ejemplo, le ponen más ajo y otros que prefieren prescindir del pepino.

Preparación: el ingrediente especial

Primero se mezclan los tomates -siempre pelados- con el resto de ingredientes lavados y troceados. En este punto incorporamos un ingrediente que nos ayudará a potenciar su sabor y que le dará una textura más espesa. Se trata de un trozo de pan frotado con ajo y tostado en la sartén. Antes de añadirlo a la mezcla lo remojamos con agua y lo escurrimos bien. Para esta receta aconsejamos agregar el aceite a la mezcla y batirlo todo junto. De esta forma conseguiremos que se emulsione, quede más sabroso y con más cuerpo. Añadimos sal al gusto.

Innova en la elaboración empleando frutas