El truco casero para limpiar tu árbol de Navidad y dejarlo como nuevo: ahorrará tu bolsillo

Llega la Navidad y los hogares de los españoles cambian de cara. Los adornos recorren los diferentes puntos de las casas y la decoración se vuelve mucho más llamativa. Dos de los elementos más característicos de esta época son el Belén y el árbol de Navidad.

Este último es el emplazamiento en el que se almacenarán los regalos. Debe estar en perfectas condiciones, pero al ser un adorno que se ha mantenido guardado durante un año, no siempre es fácil conseguir que quede en las condiciones óptimas.

Este símbolo navideño se recubre de numerosos adornos: bolas navideñas, cintas de colores, luces, etc. Pero esta despampanante decoración no puede ser opacada por un árbol en malas condiciones. Tras un año guardado, el polvo puede ser la decoración que recubra este símbolo navideño. Esto no solo restará brillo a tu decoración, sino que también puede generar episodios alérgicos que son evitables. Por este motivo, os traemos un truco para que todos los años tu árbol de Navidad esté como recién comprado para el que solo necesitarás una toalla, una bayeta, agua tibia y vinagre o jabón del lavavajillas.





Simples pasos para que quede como nuevo

Lo primero que debes hacer es colocar la toalla en el suelo, sacudir el árbol de Navidad, colocarlo sobre la toalla y pasarle un trapo seco para que quede el mínimo polvo posible. En caso de alergias, conviene realizar el proceso con mascarilla para evitar episodios alérgicos. Otra opción es utilizar una aspiradora para eliminar el polvo acumulado, aunque hay que poner el modo de potencia mínima para evitar que alguna parte se rompa.

Una vez que el árbol de Navidad está sin polvo, se debe mezclar vinagre blanco (o jabón de lavavajillas) y agua a partes iguales para humedecer en esta solución la bayeta y pasarla por toda la superficie del adorno navideño. Con esto tu árbol estará limpio y desinfectado. Por último, antes de añadir los adornos elegidos, se debe dejar reposar durante un día para que desaparezca la humedad.





Una vez finalizadas las fiestas navideñas, a la hora de guardar el árbol de Navidad hay que tener en cuenta que dentro de un año lo volverás a necesitar, por lo que guardarlo de forma adecuada te facilitará la tarea el próximo año.

Antes de guardar el árbol, debes separar todas las partes desmontables y plegar el árbol, si es necesario con ayuda de alguna cuerda para que se quede bien recogido dentro de la caja, que previamente debes haber limpiado par ano ensuciar el árbol al meterlo. Los adornos se deben introducir en su caja también, teniendo cuidado con aquellos que son más frágiles, que conviene envolverlos en papel de periódico para evitar que se rompan. Es aconsejable precintar las cajas para evitar que entre polvo o insectos en ellas y conservarlas en un lugar seco y fresco.

Los árboles de navidad más extendidos son artificiales, pero hay quienes cuentan con un abeto natural. En este caso, la limpieza hay que realizar de la misma manera, solo que la precaución debe ser mayor y conviene hacerlo fuera de casa para que determinados hongos que pueden habitar en el árbol de Navidad entren en casa.