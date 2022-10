Todo lo que no debes hacer con tus lentillas para evitar una infección

Se estima que más de la mitad de la población española, unos 25 millones de personas, necesita gafas o lentillas por algún defecto visual, desde miopía hasta hipermetropía pasando por el astigmatismo. Para ello, también se sabe que, de todos ellos, solo un 4% utiliza lentes de contacto.

Esto incluye esas lentillas que se utilizan mensualmente, las semanales o incluso las de día. Obviamente, los expertos señalan que es importante seguir una rutina de cuidado con ellas para evitar problemas oculares.

Problemas que se convierten en infecciones y que pueden causar pérdidas de visión que, en casos extremos, pueden ser irreparables. Últimamente se ha hecho viral Nùria Jordà, una tiktoker que sufre disfagia y cuenta su día a día con ese trastorno en la red social.

Y es que contaba que, después de usar sus lentillas como hacía normalmente, experimentó como uno de sus ojos se hinchó hasta el punto de cubrirse con una película blanquecina que le impedía su visión.

Más tarde, le diagnosticaron con tres bacterias que tenían que ver con el cuidado que había dado a las lentillas, que ella admitía que no había sido el mejor.

“He sido súper irresponsable con las lentillas...Me levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche que no me iba a dormir no me las quitaba. El líquido de lentillas no lo cambiaba cada día, no me lavaba las manos para ponérmelas...” añadía en su cuenta de TikTok.

En su sección de comentarios había muchas personas que decían que hacían con sus lentillas lo mismo, por eso, te queremos contar esas claves que tienes que instaurar en el cuidado de tus lentes de contacto para evitar infecciones.

Los consejos que tienes que seguir para mantener limpias tus lentillas

Es muy importante que tengamos una rutina de limpieza a la hora de cuidar nuestras lentillas y que la sigamos a rajatabla.

Lo primero que debemos hacer es tener controlado cuándo caduca nuestro líquido de lentillas, y no usarlo si ha vencido el plazo. También cerrarlo siempre correctamente.

Cuando vamos a utilizar nuestras lentillas, es fundamental lavarnos las manos perfectamente las manos, si puede ser, con uno antibacteriano. Además, si podemos secarnos nuestras manos con toallas o pañuelos antipelusa para evitar los rastros de fibra de las toallas normales, mejor.





También es fundamental ir cambiando el estuche de nuestras lentillas cada tres meses aproximadamente. Además, cuando lo estamos usando, una vez a la semana, límpialo con solución salina y un cepillo que solo utilices para ello.

Importante también cambiar el líquido de nuestras lentillas diariamente, y enjuagar nuestras lentillas en la palma de nuestra mano con nuevo líquido antes de ponérnoslas y antes de meterlas de nuevo en el estuche.

Por supuesto, tampoco es bueno llevar durante muchas horas las lentillas puestas y, sobre todo, no dormirte con ellas, ni siquiera una pequeña siesta. Los expertos también recomiendan descansar de las lentillas usando gafas al menos una vez a la semana.

Mejor evitar bañarte con las lentillas ni ducharte con ellas

Según un último estudio dirigido por investigadores de UCL y Moorfields de Reino Unido, triplican el riesgo de infecciones oculares raras que pueden prevenirse. Esta es la principal conclusión a la que han llagado los expertos, tras identificar múltiples factores que aumentan el riesgo de queratitis por Acanthamoeba (en aquellas personas que emplean las lentes de contacto tanto en la ducha, como utilizándolas durante la noche).

Y te preguntarás... ¿qué es la achanthamoeba? Pues bien, es un tipo de queratitis microbiana (o sea, una infección de la córnea), una afección que inflama la córnea, que es la capa externa protectora transparente del ojo.

Los investigadores aseguraban en una revista especializada que “en los últimos años, hemos visto un aumento de la queratitis por Acanthamoeba en el Reino Unido y Europa, y aunque la infección aún es rara, es prevenible y requiere una respuesta de salud pública”.

Además, añadían que “las lentes de contacto reutilizables triplican el riesgo de infecciones oculares raras prevenibles. Las lentes de contacto son generalmente muy seguros, pero están asociados con un pequeño riesgo de queratitis microbiana, más comúnmente causada por bacterias, y que es la única complicación de su uso que amenaza la vista".

Y es que la pérdida de visión por esta queratitis microbiana es poco común, aunque no hay que olvidar que la acanthamoeba (aunque es una afección rara) es una de las más graves y responsable de que la mitad de los que emplean lentes de contacto desarrollen pérdida de visión después de la queratitis.

En concreto, lo que provoca es que la superficie frontal del ojo (la córnea) se inflame por la afección anteriormente mencionada. "Dado que aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo usan lentes de contacto, es importante que las personas sepan cómo minimizar los riesgos de desarrollar queratitis". Pero, con mucho cuidado, porque no debe cundir el pánico.