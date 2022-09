Nuria, la joven tiktoker que se ha hecho viral por contar cómo es vivir con disfagia: "Fascina a la gente"

Un vídeo por error que se hizo viral. Así comienzan las andaduras de Nuria en la red social TikTok. Esta aplicación se caracteriza por permitir a sus usuarios subir vídeos muy cortos en los que comparten habilidades, recetas o coreografías entre otros muchos contenidos. No es así el caso de Nuria Jordá, una joven de 21 años que en solo unas semanas ha acumulado más de 415.000 seguidores y más de diez millones de likes gracias a sus vídeos en los que da a conocer el trastorno con el que lidia cada día: la disfagia.

Nuria Jordá y su madre, Fala, han atendido a COPE para hablarnos sobre este trastorno y cómo sobrellevan ellas la situación. Nuria ha explicado que, de forma técnica, estamos ante un "trastorno de la deglución que dificulta en sí, de sólidos o líquidos". En otras palabras, se trata de una alteración en el proceso de tragar y así lo explica ella misma para que todo el mundo pueda entenderlo: "En nuestra garganta hay una tapita que se abre para respirar y se cierra para comer. En mi caso está abierta y todo lo que yo como o bebo, va a las vías respiratorias", ha asegurado.

Como ya venimos contando, la joven ha conseguido dar a conocer este trastorno a través de su cuenta de TikTok. Eso sí, no fue de forma premeditada. "Fue por un vídeo que subí por error", ha asegurado Nuria entre risas. "Era para subirlo a la parte de solo amigos pero lo subí a público", ha continuado. El vídeo acumula ya más de 2.800.000 millones de visitas y 203.000 likes. El inicio de todo un camino en las redes sociales que han servido a Nuria para compartir su día a día conviviendo con este trastorno y a todos sus seguidores para conocer de cerca cómo está siendo para ella este proceso.





Marzo de 2021, el cambio en la vida de Nuria

Aunque Nuria parezca completamente acostumbrada a espesar los líquidos o a triturar los alimentos sólidos, la realidad es que sufre este trastorno tan solo desde hace seis meses. "En julio de 2021 me diagnosticaron un tumor en la carótida que había que extirpar", ha confesado Nuria. "En marzo de 2022, durante la extirpación... era una operación bastante sencilla de dos horas. Al final duró seis y salí con un bypass en la carótida, una alteración en el habla y la disfagia", ha agregado.

Las primeras semanas de Nuria "fueron las peores". No solo por el hecho de estar convaleciente por la operación, sino por el dolor "de la cicatriz del cuello, en la pierna del bypass... no podía caminar, el drenaje y adaptarme a no poder comer. Fue adaptarme. No fue una tregua de "estás mal y te voy a dejar una semana a que te recuperes. Fue ya", ha explicado la joven, quien prácticamente tuvo que aprender a comer de nuevo desde su operación.

En estas últimas semanas, Nuria se ha hecho viral en la red social y en muchos de sus vídeos habla del papel de su logopeda Marta. "Tenía una visión errónea de los logopedas", ha asegurado la joven y nos ha contado la labor fundamental que tiene en su mejoría: "Voy para que me enseñe a hablar y se encarga de la recuperación de tres partes", ha explicado. "La pronunciación un poco, la fuerza de la lengua porque me tocaron el hipogloso, literalmente parece un gimnasio de la lengua con sus repeticiones y todo, y la deglución", ha enumerado Nuria. Esta última, el proceso de tragar, es "lo que más fascina a la gente" cada vez que le ven aprender a comer nuevos alimentos sólidos. "Lo que sería la sesión es intentar aprender técnicas nuevas de deglución e ir probando sólidos nuevos, así vamos quitando la dieta de purés y añadiendo sólidos".

Afortunadamente, en el caso de Nuria en concreto, se trata de un trastorno reversible que puede mejorar gracias a su juventud y su predisposición. Normalmente, la disfagia suele darse en personas mayores con ciertos problemas degenerativos. Una serie de factores que, desde luego, ella no cumple. "Soy una chica de 21 años y no tengo ningún problema, acudo todos los días, practico en casa, puedo hacerlo por mí misma y no necesito a mis padres... Marta siempre me dice que estamos haciendo todo lo posible para que podamos tener una deglución normal".

Llegados a este punto, hemos querido también preguntar a su madreFala, fiel oyente de esta emisora y protagonista de muchos de los vídeos de Nuria en sus vídeos de TikTok, cómo fue para ellos saber que su hija sufría disfagia tras la intervención.





"Fue como volver a vivir algo que pasamos hace 35 años con mi marido, lo que pasa es que la ciencia avanza y existen logopedas que te enseñan, es más avanzado todo y es más fácil que ella pueda volver a recuperar la deglución". En este sentido, su madre ha querido hablar de la disciplina de su hija y ha matizado que, realmente, "lo único que le ha cambiado es poder salir con los amigos, poder ir a la universidad y adaptarse un poquito a las circunstancias".

En último lugar, su madre ha confesado que, posiblemente, lo más complicado sea que pueda beber agua con total normalidad. "Ya hemos pasado por ahí y el líquido se va por donde quiere. Le va a costar un poco pero al final saldrá adelante", ha concluido su madre.

Gracias a su actitud siempre positiva, su disciplina y su buen humor, Nuria no solo ha conseguido convertirse en un referente en TikTok, sino que también se ha ganado el corazón de miles de personas por demostrar que con una sonrisa, ningún obstáculo es lo suficientemente grande como para detenernos en el camino.