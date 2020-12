Toda la verdad sobre el doctor Villamor, el amigo especial de Paloma Cuevas

Paloma Cuevas vive su año más difícil. Inmersa en su ruptura sentimental con Enrique Ponce, que decidió empezar una nueva vida junto a la joven Ana Soria, la exmodelo ha decidido pasar unos días en México para disfrutar de unos días de desconexión. Según publica la revista "Semana", Paloma ha pasado diez días en el otro lado del Atlántico reencontrándose con viejos amigos y preparándose para una Navidad complicada.

Su 'nueva vida' ha estado asociada en los últimos días a la del doctor Villamor, un amigo muy especial para ella. Distintas informaciones sobre ambos dispararon los rumores sobre si entre Paloma y el doctor Villamor había algo más que una bonita amistad. Ángel Villamor es un reputado traumatólogo, muy conocido por haber operado de la cadera a Don Juan Carlos tras su accidente en Botswana. Sin embargo, el entorno de Paloma desmiente a la revista "Semana" cualquier relación entre ambos más allá de la fuerte amistad que les une.

Según sus más allegados, la amistad de Pilar y Ángel se ha "intensificado" pero nada más.

LAS VISITAS A ENRIQUE PONCE

En paralelo a estos rumores, algunos medios también han hablado de una posible reconciliación de Paloma Cuevas con Enrique Ponce. La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha explicado este sábado los verdaderos motivos que se esconden detrás de las visitas esporádicas de Enrique Ponce a la casa de Paloma Cuevas. Unas imágenes que han disparado las sospechas y que han despertado los rumores de que el torero y la empresaria podrían haber retomado la relación después de que su ex pareja comenzase un idilio con Ana Soria.

Sin embargo, no era la primera vez que las cámaras y los medios captaban al diestro de visita a casa de Cuevas. Hace unos meses, y con motivo del cumpleaños de la empresaria, Ponce volvió a verse las caras con la que es todavía su esposa. Ya en aquel entonces lo explicaba Lomana en Fin de Semana de COPE: “Ella aceptó que estuviera Enrique para normalizar la situación con las niñas. Enrique estuvo un momento, la felicitó, le dio un beso y se marchó porque tenía un compromiso taurino en un pueblo”, aclaraba.

Lomana explica las visitas de Ponce

Pero ahora, ¿cuál es el motivo de las visitas habituales de Enrique Ponce a la casa de su ex pareja? Porque, a diferencia de septiembre, en esta ocasión no es una celebración puntual como un cumpleaños, sino que son visitas habituales. Sobre la posibilidad de una reconciliación, explica Lomana: “Yo creo que no es así, lo que pasa es que Paloma es de una generosidad enorme y lo hace también por sus hijas, que son las hijas de Enrique”.

Pero hay un motivo más allá de la conciliación, y es que “Paloma prefiere que vaya a visitar a las niñas a la casa de una forma natural para que ellas no sufras, que Enrique se las lleve a la casa donde vive con Ana Soria”. Es este y no otro, según la socialité, el motivo de las visitas: “Es cuestión de ser civilizados”.

¿Reconciliación entre Ponce y Cuevas?

Por último, la socialité ha respondido a una de las grandes preguntas que todavía ronda a la pareja: ¿por qué aún no firman divorcios? “Hay acuerdos, hay bienes que hay que acordar quién se queda una cosa y quién otras”, explica Lomana a Cristina López Schlichting. “Es un problema de ellos y sus abogados”, comenta.

Por último, ha detallado la socialité las posibilidades que puede haber en que ambos se reconcilien: “Pero a mí me parece que no hay marcha atrás en lo que se refiere a reconciliarse como matrimonio. Hay cosas que uno nunca puede decir “nunca jamás”, pero creo que el 90% de posibilidades es que no haya marcha atrás”, concluye.