Se suben a un taxi, intentan timar al conductor y su respuesta les acaba sorprendiendo: "Sí, hombre..."

Seguro que alguna vez te ha pasado que, por la prisa, porque no había otro medio de transporte o porque no te quedaba más remedio, te has visto obligado a coger un taxi para ir más rápido a tu destino. Un servicio que es buenísimo y que, además, te permite llegar a buena hora al sitio al que te diriges.

Muchas de esas veces en las que coges un taxi, seguro que te has parado a hablar con su conductor y pasar un rato de agradable charla. Sin embargo, a veces, las cosas no salen como quieren, y acaba habiendo algún conflicto. Y es lo que le ha ocurrido a Oussama, un taxista que se ha visto envuelto en una situación desagradable.

Y es que se subieron unos chavales a su taxi. Todo iba bien, hasta que llegó el momento de pagar, cuyo pago era correspondiente a 22 euros. Ellos, después de un rato "peleándose" para ver quién era el que pagaba, le dieron un billete de 50 euros.

Es entonces cuando él se dio cuenta de algo y decidió responderles "son 22,40. Él me dijo que ya me había pagado, y le dije, todo serio, que no, no me había pagado" decía.

Y es que le intentaron colar un billete falso, pero él enseguida se dio cuenta y le explicó que "o me pagas a mí, o le pagas a la policía". Ellos, presos del pánico, se dieron cuenta de que era imposible timarse y decidieron pagarle correctamente, aunque le pidieron que le devolviese el billete falso.

"Sí, hombre...Para que se la claves a otro" terminaba por decirles este taxista. Dice que, con ese billete falso, lo que hará será quemarlo.

Un taxista llama a la radio y desvela que su mujer trabaja en COPE

Cuando salimos a la calle de una gran ciudad -da igual donde estemos- siempre hay un elemento común: los taxis. Los taxistas son conductores profesionales que se encargan de hacer nuestro día a día un poco más fácil y llevarnos allá donde vayamos. Desde turistas, personas mayores, jóvenes… los taxis son para todos los públicos.

Precisamente de eso iban estos fósforos, quisieron preguntar a los fósforos taxistas esas anécdotas que recuerden… o a aquellos que se han montado en el taxi y tienen anécdotas que contar. Bueno, pues uno de los taxistas fieles que escucha 'Herrera en COPE' ha llamado para contar su anécdota como taxista hace más de 25 años. En su coche conoció al amor de su vida. No te pierdas cómo fue esta historia de amor y quién es su mujer.

CPF1GJ Spanish taxi cabs queuing for customers at Atocha station, central Madrid, Spain.





Pero no, esta no ha sido la única historia de taxis. Los taxistas recorren las calles de nuestra ciudad sin parar, un servicio de 24 horas, que esconde entre sus cuatro puertas: secretos, confesiones, amores y anécdotas.

La petición de un taxista a Carlos Herrera por su carrera

Te encontrarás con todo tipo de informaciones y, eso es, precisamente lo que ha hecho Alberto Herrera, que ha cogido un taxi en pleno Madrid, y ha preguntado a uno de sus conductores qué opina del spot publicitario de Podemos que aseguraban que los taxistas no querían poner la COPE. Y este taxista, ha hecho una petición, sin saber que hablaba con su hijo, a Carlos Herrera.

Enseguida el comunicador y director de Herrera en COPE ha estallado en una carcajada, y le contestaba que había "pasado por todas partes, y en todas muy a gusto" explicaba entre risas. Además, añadía que, a esa petición, haría lo posible por "complacerle".





Lo mejor de todo, como explicaba Antonio Naranjo, es que Alberto Herrera ha intentado meterle cizaña al taxista para que comentase algo más, pero al final, ha terminado moderándose.