Sube a su desván a hacer limpieza y se sorprende al encontrar, entre las cajas, algo de la anterior propietaria: "Tengo siete años"

Hemos conocido esta historia gracias a Charlotte England-Black. Charlotte, de 30 años y su marido Jordan, se habían mudado a una vivienda adosada en West Bridgford, en Nottinghamshire, Reino Unido, en febrero. No obstante, no fue hasta el pasado 5 de julio cuando dieron con esta "cápsula del tiempo".

Charlotte subió al desván de su casa con el objetivo de organizarlo para, posteriormente, tapiarlo. Sin embargo, y entre todos los objetos que había allí, la joven dio con lo que parecía un rollo de papel higiénico. Eso sí, no era un rollo normal.

El pequeño pedazo de cartón tenía un mensaje escrito con tinta roja y letra infantil, que alguien había fechado a finales de los 80. Lo firmaba Emma Waddingham, una niña de siete años. El mensaje, con total certeza, emocionó a la dueña de la vivienda.

"TENGO SIETE AÑOS"

El mensaje decía: "Cumplo años el 4 de febrero. Nací en 1982. Tengo siete años y casi ocho. Espero que disfrutes de tu estancia. Un abrazo de una amiga".

Tal y como recoge el medio SWNS, la nota apareció entre objetos antiguos como el seno de un lavabo, una boina vintage y varios petos usados. Impulsada por la curiosidad, Charlotte compartió la imagen del mensaje en el grupo de Facebook West Bridgford Local Community. En la publicación, Charlotte escribió: "Si alguien conoce a una Emma Waddingham que viviera en Rushworth Avenue a finales de los 80 o principios de los 90, ¡acabamos de encontrar una nota suya con solo siete años en nuestro desván".

Charlotte dio más detalles: "Debió escribirse a finales de 1889 o principios de 1990. Ahora debe tener 43 años". La publicación se hizo rápidamente viral. En solo diez minutos, la propietaria de la casa recibió la respuesta que estaba buscando. "ARGHHHHHHH, ¡SOY YO!", escribió. Más tarde, ella misma confesó no acordarse: "Esto es genial, no recuerdo haberlo escrito, pero me alegro de haberlo hecho".

"ME PUSO LA PIEL DE GALLINA"

Emma tiene hoy 43 años y reside en Nottingham. Si bien, como decimos, no recuerda haber escrito esa nota, sí conserva buenos recuerdos de todo lo que ocurrió en esa casa. "Fue un lugar encantador para pasar los años", aseguró a la BBC.

"Tenía un papel tapiz increíble de Tom y Jerry en mi habitación, teníamos un pato llamado Donald, y mi padre tenía un barquito que restauró en el costado de la casa", apuntó. La aparición de su mensaje, explicó, le puso "la piel de gallina" al ser "un extraño recuerdo del pasado".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Por su parte, Charlotte vio en el mensaje de Emma un gesto "muy tierno" y ha tomado la decisión de devolver el rollo de papel al desván para que otra persona pueda encontrarlo dentro de 35 años. "No sé si estaremos aquí para entonces, pero quien sea el dueño de la casa podría encontrarlo. Es una conexión con el pasado", aseguró la actual propietaria también a la BBC.

La historia, compartida primera en un grupo de barrio, ha dado la vuelta por todos los medios nacionales del Reino Unido y ha recordado que, a veces, los gestos más sencillos, como escribir en un rollo de papel higiénico, pueden viajar a lo largo de los años y unir a personas que, si bien nunca se conocieron, siempre compartirán recuerdos viviendo en el mismo lugar.