La sorpresa de una joven argentina al llegar al País Vasco que deja helados a sus seguidores: "De noche"

Si eres de los que, por desgracia, alguna vez te has visto en la situación de tener que buscar trabajo, sabrás que es un trabajo en sí mismo. Eso de mandar currículum, moverte por distintas empresas y mandar ofertas constantemente, es complicado y puede llegar a ser frustrante, por lo que mucha gente tiene que buscar alternativas.

Muchas veces lo que se hace es estudiar unas oposiciones, o buscar otros trabajos que normalmente no aceptarías, con tal de salir adelante. Y entre esas alternativas, puede estar, la de mudarte de país. Y es que hay ciertos sectores que están más reconocidos o son más proclives a potenciarlos, por lo que a veces, una mudanza no está de más.

Es lo que le ha pasado a Kill Jerez, una argentina que ha llegado al País Vasco para trabajar y que se ha llevado una sorpresa en comparación con su país. Y todo ocurrió cuando regresaba a casa por la noche. Tanto, que tuvo que grabarse un vídeo para TikTok para relatar lo que había sucedido.

"Disfruto que sea normal caminar por la noche tranquila, en una ciudad que acabo de pisar. No la conozco, pero disfruto de esto, y no lo he normalizado ni quiero, es increíble. Son las 12 de la noche, no anda nadie y uno puede ir con los auriculares escuchando música sin tener que estar alerta de nada" explicaba la joven de Argentina.

Una situación que ha dejado helados a todos sus seguidores, porque les parecía que, en su país, no es algo tan normal y desearían que así pudiera ser, especialmente por las noches. "Lo bueno es que si algún día volvés de vacaciones vas a ver qué cambio, te asustas porque perdés el miedo" le respondía una seguidora.

Un chino que vive en España desvela el motivo por el que los dueños de los bazares te persiguen por su tienda

Los bazares tienden a ser nuestro último (y a veces incluso primer) recurso. Habitualmente regentados por ciudadanos chinos, en España solemos acudir a ellos para conseguir todo aquello que necesitamos. Desde unas cartulinas para los deberes de nuestro hijo, hasta papel para envolver ese regalo de cumpleaños para el que vamos un poco tarde.

Tienen todo tipo de objetos, menaje, ropa e inclusos alimentación E incluso, si me apuras, pueden tenerlo todo en el mismo local sin ningún tipo de distinción lo cual hace que, para muchos de nosotros, sea el lugar al que acudir cuando necesitamos algo con auténtica urgencia. No obstante, es posible que al haber ido a uno de estos bazares, te haya ocurrido lo que le ha pasado prácticamente a todos los que van a estos lugares: que el dueño o los trabajadores del mismo te persiguen por los pasillos.





A muchos les sirve por si necesitan algo en particular y así poder recurrir rápidamente a ellos. No obstante, a muchos les intimida el saber que hay una persona que les persigue de cerca por todos los pasillos.





Juan Hu es un joven, tal y como dice él, al 50% de la ciudad de Málaga y al 50% de China. Así, Juan comparte todo aquello que le ocurre a través de su cuenta de TikTok. Hace unos días, este joven se ha hecho viral por desvelar por qué los dueños de los bazares te persiguen por su tienda.

"Bueno, hoy os voy a explicar por qué los chinos persiguen a todo el mundo en las tiendas de chinos", asegura Juan Hu en el inicio del vídeo. A continuación, asegura que es "algo muy gracioso" y confiesa que a él también le persiguen cada vez que va "a una tienda de chinos"

Una azafata de Valencia desvela un detalle oculto en el gorro de su uniforme

Como le sucede a una azafata de Valencia, llamada en TikTok @alimolins, y que contaba cinco curiosidades sobre Emirates, la aerolínea para la que trabaja.

Una que llamó la atención fue la siguiente: el gorro que utilizan va unido a un velo que, a su vez, tiene siete pliegues en referencia a los siete Emiratos Árabes.





En la chapa, explica, llevan su nombre en árabe y "el reloj forma parte del uniforme" porque tanto ella como el resto de su equipo deben ir siempre sincronizados.

Más detalles sobre el uniforme de esta azafata y del resto de su equipo. Curiosamente, indicó que son waterproof y antimanchas. Esto significa que cualquier líquido que cae sobre la prenda acaba cayendo y les resbale. En cuanto al número de prensas que emplean, decía que tiene cuatro faldas, cinco camisas, dos americanas y tres chalecos.