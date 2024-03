Una española en Irlanda desvela la oferta que le asustó de España: "Mi cara al verlo fue..."

La precariedad en España es uno de los puntos por el que muchos acaban saliendo del país. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 426.000 personas abandonaron España en 2022. En esta cifra entran todas las personas que se fueron del país, sin importar motivo, pero es fácil saber que una gran cantidad de ellos fueron por asuntos de falta de trabajo en condiciones.

Y esto se puede ver por varias ofertas que numerosas personas publican en sus redes sociales, en muchas profesiones. La más habitual es la de camarero, con cuentas de contenido viral como @SoyCamarero, que publican de vez en cuando ofertas con sueldos paupérrimos.

En este caso, se trata de una española que, ahora, reside en Dublín, la capital de la República de Irlanda. Se llama Eude (@eudeision), y relata cómo una oferta le espantó, sobre todo, por el sueldo. Y peor aún: por la excusa que ponía la empresa para poner dicho sueldo, que ha generado la furia de muchos usuarios en los comentarios.

Lo que ofrecía una empresa como sueldo: "Me pagaré con eso la casa, claro"

"Se os debería de caer la cara de vergüenza". Así empieza su TikTok Eude, a la hora de relatar lo que tuvo que vivir en su momento. Y es que ella se ha encontrado muchísimas ofertas... curiosas. "Tengo tal repertorio de ofertas de trabajo en España que daría para una película, pero esta se lleva la palma", explica.

El puesto de trabajo era uno de "responsabilidad" y, ojo, pedían tres años de experiencia. Casi nada. La cosa no empieza bien, porque la TikToker explica que el sueldo ni siquiera estaba indicado en la alerta. "Me puso el salario en el chat de la videollamada por la basura que me estaban ofreciendo", añade.

Pero eso no se queda ahí, ya que el salario era menor que el que tenía cuando estaba de prácticas. "Se lo tuve que preguntar, que si no, no me lo decían. Era lo mismo que cobraba en España, de prácticas, dos años antes", explica Eude. Además, le preguntaron soUno puede pensar que ya se queda así la cosa, hasta que pide explicaciones... y la excusa que utilizan es para alucinar.





La excusa para pagarle tan poco: "Es otro tipo de beneficios"

Así, la Tiktoker explica que la excusa que usaban era... que daban otro tipo de beneficios. Y no era pagarle la comida, o el desplazamiento: era café gratis en la oficina. "¿Qué? Y se queda tan ancho. Ah, ¿que usted paga el alquiler de su casa con café?", dice en tono irónico sobre esa respuesta del entrevistador.

"Pues sí que ha cambiado España desde que me fui, que hemos vuelto al trueque", añade. Hay ofertas laborales cuyas condiciones no son, ni mucho menos, las mejores. Hay que tomárselo con humor, pero también es necesario tomar medidas si se dan circunstancias que no cumplan el mínimo imprescindible. Por ello, es importante denunciar cualquier situación en la que el trabajador sea explotado o que cobre demasiado poco.