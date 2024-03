Una azafata de Valencia desvela un detalle oculto en el gorro de su uniforme: "Se unen"

Todo el personal de tripulación de vuelo, sea la compañía que sea, siempre lleva su uniforme correspondiente. Como le sucede a una azafata de Valencia, llamada en TikTok @alimolins, y que contaba cinco curiosidades sobre Emirates, la aerolínea para la que trabaja.

Una que llamó la atención fue la siguiente: el gorro que utilizan va unido a un velo que, a su vez, tiene siete pliegues en referencia a los siete Emiratos Árabes.

En la chapa, explica, llevan su nombre en árabe y "el reloj forma parte del uniforme" porque tanto ella como el resto de su equipo deben ir siempre sincronizados.

Más detalles sobre el uniforme de esta azafata y del resto de su equipo. Curiosamente, indicó que son waterproof y antimanchas. Esto significa que cualquier líquido que cae sobre la prenda acaba cayendo y les resbale. En cuanto al número de prensas que emplean, decía que tiene cuatro faldas, cinco camisas, dos americanas y tres chalecos.





Todas estas curiosidades han generado comentarios (y alguna que otra duda) a través de la red social anteriormente mencionada: "Creía que Emirates tenía prohibidos los relojes, nunca se los vi a los tripulantes", "me encanta el uniforme y el gorro es precioso", "muy bonito", "¿qué tal la primera clase en los Airbus 360?", "¿Y cómo los lavan para que no se arruinen?", "Es el uniforme más bonito" o "Qué curioso lo que has contado, ¿la ropa la tenéis que lavar vosotras?", son algunos de los mensajes.

Esta joven explicaba a sus seguidores alguna que otra curiosidad de su uniforme. Por eso, aprovechamos la ocasión para plantearte lo siguiente. Si no has volado nunca, o si lo has hecho, queremos recordarte los pasos habituales antes de un despegue: el asistente de vuelo explica las normas de seguridad.

Hasta aquí, todo normal. Lo curioso es que, si la tripulación llama 'Philip' a un pasajero. O a ti, sin irnos más lejos... pues tiene un motivo en concreto.

Se trata de un código secreto que revelaba una azafata para el periódico británico The Sun, donde decía que la palabra Philip servía para identificar a aquellos pasajeros que no están teniendo una conducta apropiada en pleno vuelo. "Si te etiquetan como Philip, entonces has hecho algo mal y probablemente deberías esperar recibir un mal servicio durante el resto del vuelo" decía esta azafata.





Y por este tipo de conductas se refiere a presionar insistentemente el botón de llamar a la azafata, y llamar su atención para cosas nimias. O, también, que les graben mientras hacen su trabajo.

Por último, debes saber que el nombre de Philip tiene cierto sentido, porque empezaron a denominarlo así cuando los empezaron a llamar PILP, que significa, "persona a la que me gustaría pegar". Hombre, sin necesidad de llegar a ese extremo de violencia.