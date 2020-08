La sincera reacción de Eva González a las palabras de Karelys sobre su relación con Cayetano

La sombra de Karelys se vuelve a cernir sobre el matrimonio de Eva González y Cayetano Rivera. Meses después de que fueran publicadas las imágenes de los encuentros del torero con la abogada en Londres, la pareja ahora tiene que hacer frente a las polémicas declaraciones que Karelys ha realizado contando con todo detalle cómo fue su relación de ocho años con el diestro.

En una exclusiva de Lecturas, Karelys señalaba que Cayetano ha condicionado su vida "porque es una persona que siempre ha estado en ella", asegura. En la entrevista, la abogada cuenta cuándo y cómo lo conoció. "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación. Si alguna temporada hemos perdido el contacto durante meses, ha sido porque yo me he molestado con él", ha rematado.

A pesar de la distancia, puesto que ella vive en Londres, los dos amigos se veían con bastante frecuencia. "Yo era muy joven y solo vivía el día a día, me bastaba con poco. Hasta que me di cuenta de que no sabía lo que estaba haciendo con mi vida. Llegó un momento en el que me afectó incluso a mi autoestima el estar con una persona en unas circunstancias así", explica. ¿Y por qué habla meses después? Según ella, lo hace porque "se han dicho cosas horribles" sobre ella.

LOS PERIODISTAS 'CAZAN' A EVA GONZÁLEZ

Las palabras de Karelys, que según 'Sálvame' son la reacción para volver al candelero y poder optar a estar en algún reality de Telecinco, han provocado un nuevo terremoto en la pareja formada por Eva González y Cayetano Rivera. Desde el inicio de esta crisis, la presentadora ha guardado un respetuoso silencio. Y así se mantiene pese a todas las polémicas que giran a su alrededor. Este viernes, Eva fue 'pillada' en la estación de Atocha y, cómo no, los periodistas le preguntaron por la exclusiva de Karelys. Eva, muy discreta, rechazó hablar pero sí manifestó sentirse incómoda porque todo el mundo la estaba mirando. "Es una vergüenza. Todo el mundo mirando", contó en el revuelo originado por la prensa a su llegada a la estación. En el vídeo que tienes en esta noticia puedes captar ese "vergonzoso" momento.

Quien sí ha tomado una drástica decisión a raíz de las palabras de Karelys es Cayetano. Según el programa "Socialité", Cayetano no va a volver a torear, al menos durante este año: "No va a ir ni a la goyesca que organiza su hermano. Va a dejar que las cosas se calmen", han afirmado desde el programa que presenta María Patiño. La polémica sigue rodeando a la pareja, que de momento se mantiene unida contra viento y marea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cayetano Rivera, en su peor momento: las palabras de Karelys le obligan a tomar una drástica decisión