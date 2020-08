Cayetano Rivera, en su peor momento: las palabras de Karelys le obligan a tomar una drástica decisión

Cayetano Rivera toca fondo. El torero no puede más con las presiones a la que se está viendo sometido en su relación con Eva González. Su amiga de Londres, Karelys Rodríguez, parece no estar dispuesta a dejar pasar la oportunidad de contar todos los detalles sobre la íntima amistad que el diestro y ella mantuvieron - según ella - durante ocho años.

Fruto de esa situación, el torero ha tomado una decisión firme pero también inesperada. Según han asegurado este sábado en el programa de ‘Socialité’, Cayetano Rivera, ante esta gran expectación habría tomado una decisión de lo más drástica. Al parecer el hermano de Fran Rivera podría despedirse hoy mismo de los ruedos en Estepona: “Cayetano ha decidido que no va a volver a torear más este año. Va a dejar que las cosas se calmen”.

Cayetano Rivera se retira de los ruedos

El programa de Tele 5 ha asegurado que el torero, ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y por consiguiente, del mundo del toro porque no aguanta la presión mediática: “Nos han asegurado que ya no puede más con la presión y que no va a volver a torear. No va a ir ni a la goyesca, que organiza su hermano”.

Una decisión que extraña y mucho, ya que, el torero hace tan solo unas horas, compartía en sus redes sociales los resultados tanto de él como de toda su cuadrilla, mostrando así que todos han dado negativo en el coronavirus: “De cara a mis próximos compromisos de este fin de semana en Estepona y Huelva, he considerado responsable que tanto mi cuadrilla como yo nos realizáramos el test PCR para la tranquilidad de público y profesionales. ¡Me alegra comunicaros que todos los resultados han dado negativo! Nos vemos en los toros”, escribía en su Instagram. Por ahora el torero no se ha pronunciado al respecto.

La que tan poco se ha querido pronunciar cuando ha sido preguntada por la prensa, ha sido Eva González. La presentadora siguiendo su línea se ha mostrado educada y amable ante la prensa sin querer dar ninguna declaración y mostrándose avergonzada al ver que la gente no paraba de mirarla ante la presencia de la prensa.

La exclusiva de Karelys Rodríguez

Y es que Karelys Rodríguez ha golpeado de manera muy dura a la pareja. La abogada canaria ha querido acallar las bocas de todas aquellas personas que le han tachado de mala persona y de haber provocado esta situación tan complicada: "Me he decidido a dar declaraciones porque se han dicho cosas horribles de mí". Y es que asegura que para pasar página: "Siento que hasta que no saque lo que tengo dentro no puedo salir de esto".

Lo que sí Karelys ha revelado es que ha mantenido una relación de seis años con Cayetano Rivera y a espaldas de Eva González: "Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación", desvelaba a la revista Lecturas.