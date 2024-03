El simple ejercicio que puedes hacer para conciliar el sueño si no consigues dormir en la cama: "20 minutos"

Desde escuchar música relajante hasta la meditación, existen diferentes técnicas de relajación que pueden facilitar la conciliación del sueño. Probablemente, te encuentras en esa situación y habrás probado estos consejos. El neurólogo Gómez Ibáñez, especialista en el sueño de la Clínica Universitaria de Navarra, te descubre este método.

Audio

A casi la mitad de los españoles nos cuesta conciliar o mantener el sueño y poco sabemos qué es lo que tenemos que hacer en esos casos. "Me levanto y me voy un poco al sofá y sabe lo que hago, pues pensar desde el minuto uno que me he levantado hasta que me acuesto, pensar lo que he hecho durante todo el día, eso también me ayuda", señala un anónimo a COPE.

La falta de capacidad para conciliar el sueño y dormir las horas necesarias supone un inconveniente en nuestro día a día. Esto suele ocurrir mucho durante verano por culpa de las altas temperaturas. Pero también hay otras causas que no te garantizan el buen descanso, como que nuestras rutinas habituales están trastocadas.

Muchas personas sufren problemas para dormir o insomnio debido al estrés u otros motivos. Existen múltiples soluciones para tratar de relajarte antes de meterte en la cama, de manera que puedas disfrutar de un sueño profundo y de calidad.

Conciliar el sueño si no consigues dormir en la cama

A pesar de que para muchos es uno de los momentos más esperados del día, para otros dormir es una auténtica pesadilla, nunca mejor dicho. Sea por el estrés acumulado a lo largo de la jornada, porque no podemos dejar de pensar en aquello que nos preocupa, u otros factores más, el insomnio es un problema que no entiende de edades.

La vida moderna nos ha aportado muchos beneficios, pero también nuevos malestares. Uno de los más importantes es el insomnio en sus dos manifestaciones: imposibilidad de conciliar el sueño o despertar a media noche cuando deberíamos estar dormidos. En lugar de eso, nos encontramos con un alud de pensamientos que no paran y que nos llevan a la desazón.

Los expertos coinciden: dormir al menos ocho horas diarias es fundamental para mantener tanto nuestra salud física como mental, uno de los requisitos obligados, también, para mantener a raya el estrés y la ansiedad. Pero conciliar un sueño reparador no es nada fácil.

Hay que evitar las pantallas antes irnos a dormir, porque a los 30 minutos que tardamos en hacerlo hay que sumar el tiempo que perdemos delante del móvil. El contador para conciliar el sueño se pone a cero cuando apagamos la luz. Pero también hay un consejo de un experto que te puede ayudar.

"20 minutos"

Efectivamente, si a los 30 minutos tumbado en la cama no has conseguido dormirte, lo mejor es que te levantes y hagas algo que te pueda relajar. El doctor Gómez Ibáñez es neurólogo, especialista en el sueño de la Clínica Universitaria de Navarra: "Si pasan 20, 25 o 30 minutos y no me duermo, pues lo mejor es levantarse".

"Salir de la cama, hacer alguna cosa que a mí me relaje y me vaya a meter otra vez en sueño. Si estoy mucho tiempo en la cama sin dormir, el mensaje que yo envío a mi cuerpo es que en la cama no necesariamente voy a dormir, sino que voy también a estar tumbado", revela el especialista.