Una experta desvela la pregunta que debes hacerte para saber si duermes las horas necesarias para no enfermar

¿Qué tal duermes? Lo de dormir correctamente no está tan claro. "Al parecer no se trata solo de dormir lo suficiente ni dejar de dormir poco. Porque si duermes menos de seis horas estás en riesgo. Pero ojo, si duermes más de nueve también", ha advertido la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting.

Y es que hay estudios que apuntan a que las personas que duermen más de nueve horas tienen más riesgo cardiovascular y también más riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia", según ha explicado en el programa de COPE, la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del grupo de estudio del sueño de laSociedad Española de Neurología.



¿Y estas nueve horas son seguidas o son también si incluimos la siesta? "Hablaríamos del tiempo que se duerme en global. Si viéramos personas que tienen un sueño alargado durante la noche y además un sueño durante el día, diríamos que tienen una hipersomnia, que también está dentro de lo patológico".



En este sentido aclara la experta que el hecho de que haya personas que tengan la necesidad absoluta de dormir durante el día, porque si no, no pueden funcionar correctamente, "significa que algo está pasando durante su sueño, que sería de mala calidad".

Alteración del sistema inmune





Las personas que duermen nueve horas o más "puede que tengan algún tipo de enfermedad o que lleven una vida más sedentaria y por lo tanto también están en un mayor riesgo de tener problemas de salud en el futuro".



En estudio reciente advierte "que las personas que duermen muchas horas podrían tener también una alteración del sistema inmune".



No obstante aclara Fernández Arcos que no está muy claro, si estas personas que duermen tantas horas "es porque realmente son grandes dormidores o si por el contrario tienen algún tipo de patología, ya que son más frágiles o tienen una salud más vulnerable y pueden padecer más infecciones".





¿Qué es dormir poco? ¿Qué es dormir normal? ¿Qué es dormir mucho?



En adultos sanos, explica "el rango está entre las siete y nueve horas", si bien cada persona "debería saber más o menos cuánto tiempo de sueño necesita para estar en las mejores condiciones durante el día y no tener que tirar de café o siestas".

A su juicio, una buena pregunta para plantearnos en este sentido sería "¿Cuánto dormiríamos si estuviéramos de vacaciones?". Pues ese tiempo sería nuestra hora y deberíamos intentar que la duración de nuestro sueño cada día se acercase lo máximo posible a ello".

Cortos de sueño: Menos de 7 horas





Es verdad que existen personas que tienen un sueño corto, de menos de siete horas, pero puede ser fisiológico, porque "genéticamente estén predispuestas a ello, pero son las menos". El problema radica en aquellas que van siempre "cortas de sueño".



En cualquier caso la experta aclara que en principio, siempre "es peor dormir poco, porque esto suele ser algo crónico y que esto tenga consecuencias a corto y a largo plazo".

Dormir mucho

Dormir mucho por el contrario "suele ser algo puntual y tiene que ver más con el hecho de ir privado de sueño la noche anterior, que tampoco es lo correcto"



Hacerlo de forma crónica puede estar relacionado también con personas mayores que pasen mucho tiempo en la cama "pero que realmente tengan varios despertares durante la noche, es decir que su sueño real no sea de tantas horas".

Pastillas para dormir

En cuando a las pastillas para dormir, melatoninas, valerianas, hipnóticos ligeros, etc.... ¿ofrecen la misma calidad que el sueño? En el caso de la melatonina lo único hace es "ayudar a reajustar su reloj biológico" y en principio, "a las dosis habituales que se dan como suplemento sin receta, no deberían de alterar la arquitectura del sueño".



Otros fármacos como las benzodiazepinas, aunque sean más de acción corta y de dosis baja, "sí que lo pueden alterar, porque hacen que este sea más superficial".

En cualquier caso, lo ideal es conseguir un sueño lo más natural posible. Para ello, aconseja Ana Fernández Arcos es conveniente "tener horarios más regulares, ir a dormir en cuánto se tenga sueño, intentar hacer ejercicio -mejor por la mañana y con luz natural-, y por la tarde y noche, tratar de desconectar de mails, ordenador o redes sociales, de forma que nuestro cerebro poco a poco se vaya relajando".