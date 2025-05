El agustino español Luis Marín de San Martín, emocionado, tras la elección de León XIV: "Será un gran Papa. Las claves están en el saludo que ha dirigido"

El agustino español y el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, reflexiona ante los micrófonos de 'La Linterna' de COPE junto a Ángel Expósito y Pilar García Muñiz, sobre la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo pontífice, que ha adoptado el nombre de León XIV.

"Creo que para todos los agustinos, el ahora papa León XIV es sobre todo Roberto, Roberto Prevost, un hermano que ha compartido nuestra vida cotidiana. Es un momento de enorme emoción. Yo estoy muy emocionado, no me salen muy bien las palabras, pero me van a disculpar porque estamos viviendo momentos de una emoción profunda", apuntaba el agustino y subsecretario del Sínodo. Además, también ha incidido en que está convencido que será "un gran papa".

"Las claves las pueden encontrar en el precioso saludo que ha dirigido ese primer mensaje en el balcón" El agustino español Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos

Añadía que "las claves las pueden encontrar en el precioso saludo que ha dirigido ese primer mensaje en el balcón antes de la bendición 'Urbi et Orbi'. Ahí está todo. Ahí están las claves de lo que va a ser su pontificado y de lo que es Roberto, de lo que es Roberto Prevost, lo que es el Santo Padre León XIV.

Ángel Expósito ha preguntado a nuestro invitado cómo tiene la convicción de que será "un gran Papa" '¿Por qué lo sabe?', a lo que ha respondido: "Porque lo conozco, porque he caminado con él, porque he compartido muchos momentos con él. Él era general cuando me trajo a Roma. Hemos convivido en la misma casa, hemos compartido la misma mesa. Hemos tenido mucho contacto y ahora pues estos años que ha vuelto a Roma como Prefecto del Dicasterio para los Obispos, pues casi todos los días he hablado con él, le conozco bien.

EFE Primera aparición de Robert Francis Prevost como nuevo papa

un hombre de dios, con espíritu misionero y cercano a la gente

Apuntaba también que "Lo primero es que su nombre de Dios. Es un hombre de Dios sin estridencias, pero un profundo creyente al estilo de San Agustín. Es un gran misionero. Tiene un espíritu profundamente misionero, como lo ha demostrado siempre durante toda su vida. Tiene las características humanas que le hacen cercano a la gente, que le hace un hombre sencillo, un hombre humilde, un gran trabajador, una gran capacidad de trabajo. Una persona de nuestro tiempo, hijo del Concilio Vaticano Segundo, que mira al futuro con los pies muy en la tierra, pero con una mirada a un horizonte amplio, hombre sencillo, tímido también, pero un hombre también de gobierno"

"Aunque no vivía con nosotros, todos los días venía a comer, los fines de semana también. Y compartía con nosotros la Eucaristía de por la mañana, rezo de laudes y eucaristía todos los días. Él también a jugar al tenis, a las pistas que hay aquí le gusta mucho el tenis y es fan de Carlos Alcaraz" finalizaba nuestro invitado.