Secretos de barista para el café con hielo perfecto

Con la llegada del verano y las temperaturas alcanzando máximos históricos, quedan pocos valientes que se atrevan a terminar sus comidas con una humeante taza de café. Sin embargo, esta bebida es más necesaria que nunca para combatir la somnolencia que nos invade tras llenar el estómago al calor del sol. La solución, a priori, parece sencilla: echar hielo para enfriar nuestro café. La práctica es más compleja, por ello COPE.es destapa todos los secretos para disfrutar al máximo de este tentempié.

Con vistas privilegiadas a la madrileña Puerta de Alcalá, Jorge, el coctelero de 'Aarde Restaurante', hace un breve receso en su intenso trabajo y atiende a nuestro equipo. Rápidamente coloca los ingredientes necesarios para preparar un café: una taza, una bandeja con azúcar y sacarina y el protagonista de la película, un vaso con hielos. Mientras prepara veloz la bebida, el barista explica a COPE.es los pequeños detalles que pueden convertir un simple vaso de café en uno de los mejores momentos del día.

En contraposición al acelerado ambiente en el que Jorge se mueve, lo primero es la paciencia. Es clave que el azúcar o la sacarina que añadimos a nuestra bebida se disuelvan con el café caliente, antes de que el hielo entre en contacto con él. De esta manera lograremos un sabor homogéneo y equilibrado. Por esto, entre otras razones, es importante pedir el café en su taza y aparte un vaso con hielo.

Uno de los problemas más comunes que se encuentran en esta elaboración es que el café se agüe y pierda intensidad. De nuevo, pedir el café y los cubitos por separado ayudarán a que el líquido pase el menor tiempo posible con el hielo, minimizando su fundición.

Tras estos preparativos, llega el momento de la verdad: pasar nuestra ardiente bebida de la taza al vaso. Aquí el procedimiento más común suele ser, después de una honda respiración, volcar la porcelana en el extremo del cristal y cruzar los dedos para derramar la mínima cantidad posible. No siempre sale bien y la mesa acaba empapelándose con servilletas caladas de café.

Jorge desvela para COPE.es su secreto para que no se le escape ni una gota: “La clave es no tener miedo y hacerlo con seguridad”. El movimiento debe ser enérgico, rápido y fluido. En el momento en que vacilemos, nuestra bebida acabará extendida por la mesa. La paciencia aquí es cosa del pasado y el nervio que reina en este restaurante de estética gaudiniana se contagia el coctelero. Un giro de muñeca y visto y no visto: la bebida ya está en el vaso y la mesa sigue impoluta.

La teoría es sencilla, para la práctica se necesita más tiempo. Por ahora, todo el verano por delante para ensayar y beber litros y litros de café. Eso sí, siempre con hielo y bien fresco.