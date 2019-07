Sara Jiménez (MiiN): "La rutina coreana va a dejar de ser una moda y va a pasar a ser una práctica diaria"

Si piensas en un rostro coreano, seguro que te viene a la cabeza una piel perfecta. Las BB Cream y las CC Cream, que llegaron hace unos quince años a nuestro país, fueron el inicio de una tendencia que supone la influencia coreana en nuestro ritual de belleza: la K-Beauty.

Actualmente, está viviendo su época dorada en Occidente. Pero, ¿en qué consiste? Para saberlo, hemos hablado con Sara Jiménez, Directora de Comunicación y Marketing de MiiN Korean Cosmetics, la primera tienda de productos de belleza coreana que abrió en Barcelona.

Lilin Yang, experta en cosmética coreana; y Sara Jiménez, directora de Comunicación y MarketingMiiN Korean Cosmetics

La cosmética coreana “empezó a llamar la atención en España porque es algo muy original y, sobre todo, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Al principio costaba mucho que la gente se adaptara a una rutina tan larga, de diez pasos, fue todo un trabajo de información y formación al público. Poco a poco, incluyendo los productos en su rutina, los consumidores veían resultados. Ha sido un trabajo a largo plazo. Ahora, cada vez más gente sabe cómo hacerlo y ha cogido mucho empuje en nuestro país y en parte de Europa, por lo que creemos que va a dejar de ser una moda y va a pasar a ser una rutina diaria”, ha explicado Jiménez.

La rutina consta de diez pasos:

Desmaquillador y aceite limpiador. Limpiador de base acuosa. Exfoliante. Tónico. Esencia. Sérum. Mascarilla facial Crema para el contorno de ojos. Crema hidratante. Protector solar.

El orden de los mismos es muy importante porque cada producto tiene su función. La filosofía de esta práctica es tener una piel sana, no tapar la piel con maquillaje para que se vea perfecta, sino trabajar sobre una piel bonita y cuidada. Por ello, lo más importante es la limpieza, “primero con un producto de base aceitosa y luego con otro de base acuosa; el primero retira todo el maquillaje o la crema de sol, y el segundo no, por eso el orden es relevante, igual que lo es poner el tónico antes de la crema. Parece muy básico, pero es importante porque reequilibra el PH de la piel después de la limpieza y la deja preparada para los siguientes pasos, si no, no tendría sentido”, ha aclarado la directora de comunicación.

A pesar de que el orden sí es fundamental, no es necesario hacer los diez pasos cada día. De hecho, Jiménez ha destacado que “es una de las mayores preocupaciones de la gente con esta rutina”. Para ello ha aclarado que “en realidad no hay que tenerle miedo porque es una rutina que tenemos que adaptar a nuestro tipo de piel, por lo que hay algunos pasos que no se hacen cada día. Los pasos básicos nos llevan solo cinco minutos. El resto de pasos extra, como mascarillas o exfoliantes, no son necesarias cada día. Igual nuestra piel no lo necesita ni nos lo pide, entonces hay que darle a la piel solo lo que es adecuado para ella”.

Productos para la rutina de piel mixtaMiiN Korean Cosmetics

Además, la mayoría de los productos son unisex. “El tipo de piel de hombres y mujeres es diferente, pero igual que entre mujeres. A no ser que sea algo muy, muy específico los hombres pueden utilizar y seguir la rutina sin problema, porque es personalizada y adaptada a cada tipo de piel”, ha recalcado la directora de marketing.

El punto fuerte de esta rutina es que, al usar más productos que en otras, “conseguimos hacer un tratamiento más personalizado para nuestra piel”. Por ello, Jiménez ha enfatizado que “conseguimos tratar varias cosas de la piel con varios productos, sin tener que recurrir a un producto que es para todo tipo de pieles o que trata muchas cosas y al final no es tan efectivo como algo en concreto”.

Por último, Jiménez ha querido subrayar que la rutina coreana engancha “por los resultados y porque es un momento que no deja de ser para cada uno, no es una obligación, es un momento de estar contigo y sentirte bien. Algunos productos son como gominolas, apetece probarlos, hay mil novedades, el packaging es muy bonito, aparte de los resultados, que es lo más importante, cuando utilizas algo que tienes ganas de estrenar, te engancha”.