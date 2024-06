Rompe con su novio, lo bloquea en redes y así es como consigue contactar con ella: "Ni se te ocurra"

¿Alguna vez te has enfrentado a una ruptura amorosa? Cuando una pareja decide poner punto y final a su relación, se pueden dar todo tipo de situaciones. Hay quienes mantienen el contacto, mientras otro deciden cortar de raíz y dejar de hablarse. Además, no lo vive igual el que corta la relación que al que han dejado.

Laura es una joven que ha dejado a su novio y la reacción del chaval para seguir en contacto con ella ha sido tan inesperada, que ha decidido compartirla a través de sus redes sociales.

Mensajes por bizum para pedir perdón

"Hace una semana lo dejé con mi novio porque era un cabrón conmigo y lo bloqueé de todos lados", comienza diciendo en su cuenta en la que se hace llamar 'laurilps'.

Como respuesta, al chico no se le ha ocurrido otra cosa que enviarle dinero por bizum para escribirle mensajes mediante los conceptos, como recoge la cuenta 'desmarquedirecto', que es la que ha compartido las capturas de la joven.

TikTok: desmarquedirecto





Primer bizum: 50 céntimos

El primer envío del joven es de 50 céntimos, la mínima cantidad de dinero que deja enviar la aplicación. Junto al dinero, pide a la chica que le dé la posibilidad de hablar con ella.

"Por favor Laura, desbloquéame. Por favor, Laura, que solo puedo escribirte por aquí, desbloquéame y hablamos, que lo siento , te quiero. Por favor", se puede leer.

Segundo bizum: 60 céntimos

En el segundo envío, la cantidad sube hasta los 60 céntimos. Comienza recordando que es Santi e invita a Laura a una cena en su casa organizada por sus padres.

"Soy Santi - Soy Santi, Laura, le escribí a tu madre, pero no responde. ¿Quieres venir mañana a comer a mi casa? Te han invitado mis padres, confírmame, por favor", escribe el chaval.





Tercer bizum: 70 céntimos

Ante la ausencia de respuesta, el joven no desiste y envía un nuevo bizum, en este caso de 70 céntimos y con un tono de enfado y al mismo tiempo de súplica.

"Joder Responde. Laura, un error lo tiene cualquier, venga no tires por la borda lo de estos años, por favor, te lo suplico. Estoy llorando fatal", se puede leer en su mensaje.

Último bizum: 50 céntimos

Pese a su insistencia, Laura sigue sin responderle. Por tanto, Santi envía un último pago, de nuevo, de 50 céntimos. Él mismo asegura que es el último mensaje que le manda e insiste en tener una conversación.

"Último mensaje, respóndeme. Mira Laura, ya no puedo más. Este es el último, llevo casi 3 euros, solo quiero explicarte las cosas. Entiendo que no quieras volver, es solo hablar. Dame señales, por favor", escribe.

TikTok: Desmarquedirecto





La publicación acumula casi 500.000 visitas y los comentarios que se pueden leer son de lo más divertido.

"Que se queje por tres euros hermana, sal de ahí, es una señal más clara que el agua", escribe 'luka.01', mientras que Lourdes califica la idea del chaval de "audacia".

Por su parte, hay quien se fija en que la pareja es muy joven y no ha vivido la época en la que se enviaban mensajes de texto para contactar con el otro.

Además, hay otros usuarios que critican que el joven considere que gastarse tres euros es mucho dinero.

"Qué rácano, la de ramos de flores que me gasté cada 15 días durante un año, hasta que decidí continuar con mi vida y dejarla en paz", escribe Daniel, mientras que Lola sugiere que no conteste si no llega a los 10 euros.