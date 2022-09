Rodolfo Guzmán trae a Madrid el "espíritu del sur" de su restaurante

El chef chileno Rodolfo Guzmán trasladará temporalmente las cocinas de su restaurante "Boragó", de Santiago de Chile, a la capital española para servir un menú con productos locales que ha definido como un intento de "traer ese espíritu del sur, sur, y adosarlo al otoño español".

El restaurante "Boragó" ocupa actualmente el puesto 43 entre los 50 mejores del mundo según "The World's Best 50 Restaurants", ha sido reconocido como el cuarto mejor restaurante de Latinoamérica, el más sostenible del subcontinente en 2018 y del mundo en 2021.

"Queremos compartir la forma de pensar que tenemos", ha declarado el cocinero en una entrevista a EFE. Su deseo es que en el menú confluyan las culturas chilena y española: "Estamos un poco alejados allí abajo y esto nos va a permitir estar un poquito más cerca".

El menú se servirá en las noches del 14 de noviembre al 3 de diciembre como parte del evento "In residence" en el hotel NH Collection del Paseo de la Castellana y contará con platos icónicos del restaurante como el cordero asado "a la inversa", que utilizará ingredientes propios de España.

Reacio a desvelar ingredientes, el chef sí ha contado que hay "sabores nativos provenientes de ubicaciones geográficas muy complejas en Chile", como del desierto de Atacama.

"Es el mayor reto, si no nos gustaran los retos grandes no haríamos nada", ha admitido el cocinero: "Vamos a intentar hacer cosas que no hemos hecho y eso nos mueve siempre: Boragó, en última instancia, es un restaurante experimental", ha puntualizado.

La iniciativa coincide con el quince aniversario de Boragó, lo que le atribuye un "sabor especial" y supone una vuelta de Guzmán a España, que comenzó su trayectoria en Mugaritz.

"Es irresistible estar acá de vuelta. trabajé aquí y tengo muy lindos recuerdos de esta ciudad. Estoy muy feliz de estar de vuelta desde otro punto de vista", ha declarado.