Revisa tu despensa: la lata de refresco que se vende por 500 euros y no verás hoy en ningún supermercado

Hay muchas joyas de las que no somos conscientes que tenemos por casa. Pero es que, a veces, pueden tratarse de... ¡Latas de refresco! Un ejemplo de ello es la lata que se vende por el portal todocolección. En dicha web, se vende una lata de refresco vacía. En concreto, se trata de la Fanta Mezzo Mix Naranja y Cola.

Este mítico refresco, cuyo nombre oficial es mezzo mix, es una bebida que se lanzó inicialmente en Alemania en 1973.

Es muy particular porque se trata de una mezcla refresco de cola con soda de naranja. Se trata de un tipo de bebida que goza de gran popularidad en los países germanoparlantes. Allí, es comúnmente conocida como spezi, nombre que originalmente pertenecía a la primera marca comercial que ofreció esta mezcla.

A España llegó en el año 2015 y se ofrecía como una edición limitada. Solamente estuvo hasta septiembre. De ahí que sea un tesoro para los coleccionistas y todos aquellos que desean tener en su poder objetos y productos excepcionales.

Así que, ya sabes. Revisa tu despensa porque lo mismo te llevas alguna alegría. Quizás tenga una de estas latas y ni lo recuerdes. Ese despiste puede hacer que no ganes hasta 500 euros, porque ya has visto que en determinados portales especializados se vende por esta cantidad elevada de dinero.

Como tinte curioso, Carlos Herrera habló sobre cuál es la bebida que jamás había probado.

En concreto, aseguró durante una tertulia en 'Herrera en COPE' que no había probado en su vida el calimocho. Algo que no sorprendió a sus contertulios. Tras esta revelación, pudo escucharse en antena un "ay, qué fino", exclamativo de Naranjo. "No, no, no. No sé lo que es eso", ha insistido el líder. "Don Simón con Coca-Cola, vino", le ha resumido Antonio.

Herrera aclaró que sí ha probado otros derivados del vino, aunque nunca el calimocho:

"He probado el tinto de verano, del que he sido siempre muy partidario, menos el rebujito, que consiste en mezclar también el seven-up con la manzanilla", ha ejemplificado. Sobre el rebujito, se ha explayado un poco más: "A mí eso no me gusta porque la manzanilla me gusta mucho, el fino me gusta mucho y me gustan en soledad. Creo que está mucho más bueno. Pero el calimocho no lo he probado en mi vida. Ni me imagino a lo que sabe", insistía.

"No te has perdido nada", le replicó Jorge Bustos. "María Luisa Núñez es muy de calimocho y de lubumba", ha contado Herrera destacando el cóctel que denota ya cosechar unos años. "El calimocho era un rito de paso universitario que había que hacer", ha insistido Bustos, aunque no ha conseguido sacarle nada a Herrera: "Yo no lo he probado en mi vida. Nadie me ha dado un calimocho nunca", ha explicado. En este punto, Jorge Bustos solo ha podido encontrar una explicación a esta anomalía: "Bebías vinos de barrica de roble ya en la universidad". No te pierdas aquí la sección íntegra.