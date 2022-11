Carlos Herrera confiesa cuál es la bebida que no ha probado nunca: "Ni me imagino a lo que sabe"

Carlos Herrera es una de las personas que mejor conoce la comida y bebida de nuestro país. Gran amante de la gastronomía patria, no duda en regar con un buen vino cualquiera de los platos que coma. Es por ello por lo que Antonio Naranjo le ha trasladado una progunta sobre una bebida muy concreta. Una bebida que el propio Herrera ha reconocido que no ha probado nunca.

Audio









Carlos Herrera, entre vino y Coca-Cola

La preguntita del día ha merecido que Naranjo haga en directo una llamada a la seriedad: "Te la hace Sara desde Valladolid y dice, Herrera, ahora que estás en Cepa 21, confiesa, ¿te has hecho alguna vez un calimocho con un Malabrigo?", lo que ha desatado las risas de los compañeros de tertulia.

Carlos, en ese momento, ha realizado una confesión que tampoco parece haber sorprendido a sus contertulios: "Yo no he probado en mi vida el calimocho", lo que ha provocado un "ay, qué fino", exclamativo de Naranjo. "No, no, no. No sé lo que es eso", ha insistido el lídero. "Don Simón con Coca-Cola, vino", le ha resumido Antonio.

Herrera ha asegurado que sí ha probado otros derivados del vino, aunque nunca el calimocho: "He probado el tinto de verano, del que he sido siempre muy partidario, menos el rebujito, que consiste en mezclar también el seven-up con la manzanilla", ha ejemplificado. Sobre el rebujito, se ha explayado un poco más: "A mí eso no me gusta porque la manzanilla me gusta mucho, el fino me gusta mucho y me gustan en soledad. Creo que está mucho más bueno. Pero el calimocho no lo he probado en mi vida. Ni me imagino lo que sabe", ha insistido.

"No te has perdido nada", le ha replicado Jorge Bustos. "María Luisa Núñez es muy de calimocho y de lubumba", ha contado Herrera destacando el cóctel que denota ya cosechar unos años. "El calimocho era un rito de paso universitario que había que hacer", ha insistido Bustos, aunque no ha conseguido sacarle nada a Herrera: "Yo no lo he probado en mi vida. Nadie me ha dado un calimocho nunca", ha explicado. En este punto, Jorge Bustos solo ha podido encontrar una explicación a esta anomalía: "Bebías vinos de barrica de roble ya en la universidad".

¿Mezclar o no mezclar el vino?

El tema ha dado mucho de sí y se ha querido hablar sobre si realmente existe algún tipo de bebida con mezcla que sea aceptable con el vino. "El problema está en que, al infectar bueno, digo infectar, digo al mezclar, un producto de tanta calidad con la columna derecha y rellena de una cosa dubitativa, efectivamente, esa poca calidad la disminuyes a cero", ha defendido Herrera.

"Con otro producto más equiparable al de la mezcla, puedes lograr una cosa medianamente sabrosa, como el tinto de verano, que es una cosa muy sabrosa. Pero hay vinos y vinos para el tinto de verano. Yo no lo haría con un horcajo, por ejemplo", ha terminado por argumentar. "La sangría es producto muy razonable", ha defendido Bustos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera ha terminado por valorar esta última bebida propuesta por Bustos: "La sangría, sí, sí. Es una cosa que me suena a turistas alemanes. Borrachos en la playa", ha terminado por analizar en este curioso coloquio el director de 'Herrera en COPE'.