El reto visual con el que perderás el día: ¿dónde está la lechuza?

No es la primera vez que pasamos tiempo mirando una imagen porque nos llega a través de WhatsApp y supone un reto encontrar los que nos piden buscar como un gato oculto en un mueble. El último ha sido protagonizado por unalechuza que desconcertó a un fotógrafo en un safari que buscaba leopardos.

La lechuza pertenece a la familia de las aves; suele medir entre 32 y 40 metros de altura, y pesa alrededor de medio kilo. La lechuza común la podemos encontrar en casi todo el mundo, la excepción son las regiones muy frías como el Ártico, en puntos desérticos o excesivamente áridos. Está presente en toda Europa menos en Escandinavia e Islandia.

A veces se confunden las lechuzas con los búhos, pero son dos familias diferentes, aunque ambas pertenecen a la clase de rapaces nocturnas. Las principales diferencias están en los ojos: Amarillos en el caso del búho, negros en el caso de la lechuza, y en que el búho es de mayor envergadura, según explica ‘National Geographic’. Además, el búho real no tiene disco facial tan marcado y presenta unas plumas a ambos lados de su cabeza (los penachos).

Un fotógrafo estaba en un safari junto a sus amigos en busca de leopardos cuando de pronto se encontró una lechuza que apenas era visible porque se camuflaba con el tronco.

La naturaleza nos deja imágenes sorprendentes como la que se encontró Varun Jain, nacido en Chennai (India) que fotografió en el Parque Nacional Pench a una lechuza, pero cuando bajó la vista y la miró, se llevó una sorpresa al no lograr localizar al animal en la instantánea.

La lechuza se había camuflado entre la corteza y apenas era visible; por eso Varun Jain y sus amigos no conseguían localizarlas. "Nos costó casi 10 minutos entender que estábamos mirando una lechuza", declaró a 'DailyMail'.

"La habríamos perdido de vista por completo si no fuera por el pequeño movimiento que hizo que me fijarme en ella", añadió.

El color marrón de la lechuza y el del tronco hacen muy difícil distinguir su cuerpo, hay que fijarse detenidamente en la corteza para poder ver la cara del ave. Una imagen que se ha convertido en un reto visual que supone un desafío para los usuarios en las redes sociales.

