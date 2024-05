No la tires: el uso desconocido de la cáscara del huevo que puede ayudarte en situaciones de emergencia

El huevo es uno de los alimentos más socorridos que podemos tener en nuestra cocina. Es fácil de cocinar, versátil y también bastante barato frente a otros alimentos ricos en proteínas. Se trata de uno de los alimentos más nutritivos.

No solo hablamos de proteína, sino también de selenio, vitamina D, ácido fólico, calcio, ácidos grasos saludables, biotina y riboflavina, entre otros muchos nutrientes que son beneficiosos para nuestra salud. Todos estos componentes hacen que el huevo tenga múltiples beneficios dentro de nuestro organismo. No obstante, todo va más allá y según un reciente estudio publicado en National Institutes of Health (NIH), las membranas de la cáscara del huevo tiene propiedades muy beneficiosas para nuestra salud.

El uso desconocido de la cáscara de huevo que puede ayudarte en casos de emergencia

El estudio realizado por varios autores de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en La Paz (Bolivia), han demostrado que las membranas de la cáscara de huevo presentan una serie de propiedades beneficiosas para la regeneración de tejidos. Y es que, en el fondo, la piel es uno de los órganos más grande de nuestro organismo.

No solo es la capa encargada de recubrir nuestro cuerpo, sino que también tiene una serie de funciones que nos ayudan a estar inmunizados, regula nuestra temperatura corporal y protege. Al final, no deja de ser un "escudo" contra todo lo que nos rodea. Y precisamente por esto último, y al estar en constante contacto directo con el exterior, es propensa a sufrir todo tipo de lesiones, entre las que están los golpes, quemaduras o incluso heridas, ya sean profundas o superficiales.

Cualquier tipo de herida, en el fondo, no deja de ser una ruptura en la continuidad en la piel, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente o puede suponer un peligro para la salud del mismo. Normalmente, cuando nos hacemos algún tipo de herida, solemos recurrir a las curas tradicionales a base de antiséptico y apósitos que limpian y buscan la cicatrización rápida de la herida.





No obstante, hay quienes desconocen que la membrana del huevo, como decimos, tiene propiedades beneficiosas para la regeneración de tejidos. De hecho, la membrana de huevo es uno de los ingredientes del ácido hialurónico, que utiliza en diversas cremas y tratamientos para la piel. Los autores quisieron demostrar la efectividad de las membranas de la cáscara de huevos no fecundados de gallinas en heridas abiertas superficiales. En este caso, hicieron la prueba en ratones.

¿Membrana de huevo para curar heridas sobre la piel?

Los investigadores realizaron heridas superficiales de unos 15 milímetros en la espalda de 10 ratos albinos machos y los dividieron en distintos grupos. Uno de ellos no recibió ningún tipo de tratamiento, frente a los otros tres que sí lo hicieron.

De los que sí recibieron tratamiento, uno fue con un tratamiento convencional, otro con membrana de huevo que se aplicó directamente en la herida y finalmente, el último, con membranas en forma de polvo.

Este examen arrojó datos muy interesantes, y es que todos aquellos ratones tratados con membranas de huevo y polvo de membrana, consiguieron reducir las heridas más rápido que aquellos que con un tratamiento convencional. El tiempo de curación fue de unos 12 días, frente a los 16 de la cura común.