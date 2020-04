Resuelto el misterio: esta es la razón por la que escuchas Pepe o María del Carmen

Desde primera hora de la mañana de este sábado entre las primeras tendencias en la red social Twitter aparecía este nombre: María del Carmen.

Se trataba de un audio de unos segundos de duración. Si le dabas al play unos escuchaban que dicho audio decía “hola me llamo pepe”, mientras que otros escuchaban “hola me llamo María del Carmen”.Hay quienes decían incluso que con los auriculares escuchaban lo opuesto a lo que habían escuchado sin ellos. Pero, ¿cómo es posible?

"Maria del Carmen":

Por quienes cuentan que escuchan ese nombre en este audio y por quienes dicen escuchar 'Pepe'pic.twitter.com/NIlV1rjLDh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 11, 2020

La solución no se ha hecho esperar. Si lo escuchas en estéreo escucharás 'hola me llamo María del Carmen', pero cuando lo escuchas en 'mono' escuchas, un poco más bajito 'hola me llamo Pepe'. Jaime Altozano, Youtuber y divulgador de música lo explica el Twitter. Una onda de sonido es enviada a un altavoz mientras que la otra, es enviada al otro dispositivo de sonido. Esa suma de ondas es la que es interesante, ya que una onda es la opuesta a la otra "cuando un pico sube, el otro baja... una onda es la inversión de fase de la otra y cuando se suman da una onda plana". "El audio de María del Carmen tiene el audio por un altavoz y por el otro su inversión de fase, al sumarlo en mono, da cero y no se oye. El de Pepe se oye siempre porque no tiene inversión de fase", explica Altozano.

Hablemos de Pepe y María del Carmen pic.twitter.com/FxGSIfXPwA — Jaime Altozano (@jaimealtozano) April 11, 2020

En resumen; si tu móvil es mono oirás Pepe, si son estéreo escucharás María del Carmen en alto y Pepe en bajito (pero casi no lo escucharás, así que solo oirás María del Carmen). Si usas cascos, como son estéreo oirás María del Carmen.

A lo mejor has pasado el rato intentando descifrar el enigma, pero lo que seguro que has podido averiguar con este viral, es la calidad de audio de tus dispositivos.