La respuesta viral del dueño de un bar a un cliente muy peculiar: "¿por qué?"

Sin lugar a dudas, el acceso que hoy en día tenemos a Internet, marca mucho la diferencia con otras generaciones. Gracias a ella, podemos encontrar restaurantes, lugares de ocio u otros sitios de interés, y, además, podemos conocer lo que pasa al otro lado del mundo. Las redes sociales son un gran avance, no cabe ninguna duda, pero a veces también son mal utilizadas para verter odio en ellas.

Y es lo que le ha pasado a este dueño de un bar, al que le han dejado una reseña en Google de lo más irrespetuosa. Para empezar, le han puntuado con una de cinco estrellas, pero, hasta ahí, podía haber sido todo normal. Si no fuera, porque les ha dejado un comentario que se ha hecho viral: "no he ido, he estado en el bar de al lado" sentenciaba.

Eso sí, lo que ha sido todavía más viral, ha sido la respuesta del dueño, que, ni corto ni perezoso, ha querido contestar a esa falta de respeto. "Si no ha venido y ha estado en el de al lado, ¿por qué nos valora con una estrella?" comenzaba diciendo.

"Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? SI no ha sido ni cliente..." terminaba diciendo, para el aplauso de todos los usuarios de la red social. Usuarios que han querido apoyar al dueño de este bar, asegurando, que, muchas veces, habría que hacer un examen psicotécnico para que algunos clientes puedan dejar sus reseñas.

La reseña viral en Argentina

Resulta que un cliente, bastante enfadado, por cierto, quiso dejar una reseña en Google de un restaurante al que había acudido en Argentina. Hasta ahí todo bien, si no fuera por su tono y los dardos que le soltó por no gustarle la comida.

“Cuando tenía quince años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en un mismo día” comenzaba escribiendo.

La reviews en Argentina deberían ser un género literario. pic.twitter.com/h298JTThBJ — Mazo Argento ?? (@MazoArgento) October 3, 2022

“Creía que había sido lo más duro en mi vida, hasta que me intenté comer la milanesa de ustedes” termina diciendo, mientras calificaba al establecimiento con poco más de tres estrellas.

En las redes sociales ha sido de lo más aclamado por su tono y su humor negro, pero, sobre todo, por el zasca que le metió al restaurante. Además, ya son varios los usuarios que creen que, para este tipo de respuestas, los argentinos son los mejores.

Una reseña tras comprar una chimenea que se hace viral



El hombre tituló su reseña como "Qué chulada, papá". Inmediatamente después, escribía lo siguiente: "Tras ver varios cientos de vídeos para gordos potenciales, donde asan búfalos mientras se beben un vaso de albóndigas, me decidí a comprar el artilugio que usaban todos para encenderla". Además, añadía que "la primera vez que la usé me sentí como el primer cavernícola que hizo fuego. Me sentí invencible. Podía dominar el elemento. Es el mejor invento desde la siesta".

Pa' la saca. Després d'aquesta crítica no m'he pogut resistir?????? pic.twitter.com/INGCoCczeC — AxL (@AxLTheCatalan) October 3, 2022

Juanjo (que así se llama el señor que explicó lo bueno que era este producto) explicó que llena la chimenea de "carbón, le pongo el fuego debajo y me bebo cuatro cervezas mientras se enciende y mis invitados hablan de cosas que, sinceramente no me importan. Puedo empanarme tranquilamente y asentir a todo lo que dicen sin tener que vigilar el fuego". Así, dejaba entrever el humor que tenía, aunque reconoció que el hecho de hacer barbacoas más fácilmente no será muy bueno para su salud.