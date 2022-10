La reseña de un cliente a un restaurante que ha revolucionado las redes: 'creía que había sido duro...”

Sin lugar a dudas, las redes sociales están llenas de ingenio y de usuarios con muchísimo talento que, con todo el humor del mundo, cuentan sus experiencias y las comparten con el resto.

Pero si hay historias que calan en todos los usuarios de redes como Twitter, esas son las que hablan de reseñas de restaurantes. Hay cuentas, incluso, que se dedican a recopilar las que vean por Internet, y compartirlas con todos.

Y esta que te vamos a contar, es una de las más virales de toda la semana, y, con razón, ha conseguido alcanzar más de cien mil “me gusta” y casi ocho mil retuits.

Resulta que un cliente, bastante enfadado, por cierto, quiso dejar una reseña en Google de un restaurante al que había acudido en Argentina. Hasta ahí todo bien, si no fuera por su tono y los dardos que le soltó por no gustarle la comida.

“Cuando tenía quince años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en un mismo día” comenzaba escribiendo.

“Creía que había sido lo más duro en mi vida, hasta que me intenté comer la milanesa de ustedes” termina diciendo, mientras calificaba al establecimiento con poco más de tres estrellas.

En las redes sociales ha sido de lo más aclamado por su tono y su humor negro, pero, sobre todo, por el zasca que le metió al restaurante. Además, ya son varios los usuarios que creen que, para este tipo de respuestas, los argentinos son los mejores.

Una reseña tras comprar una chimenea que se hace viral



El hombre tituló su reseña como "Qué chulada, papá". Inmediatamente después, escribía lo siguiente: "Tras ver varios cientos de vídeos para gordos potenciales, donde asan búfalos mientras se beben un vaso de albóndigas, me decidí a comprar el artilugio que usaban todos para encenderla". Además, añadía que "la primera vez que la usé me sentí como el primer cavernícola que hizo fuego. Me sentí invencible. Podía dominar el elemento. Es el mejor invento desde la siesta".

Juanjo (que así se llama el señor que explicó lo bueno que era este producto) explicó que llena la chimenea de "carbón, le pongo el fuego debajo y me bebo cuatro cervezas mientras se enciende y mis invitados hablan de cosas que, sinceramente no me importan. Puedo empanarme tranquilamente y asentir a todo lo que dicen sin tener que vigilar el fuego". Así, dejaba entrever el humor que tenía, aunque reconoció que el hecho de hacer barbacoas más fácilmente no será muy bueno para su salud.

"A mi cardiólogo no le parece tan buen invento", bromeó. El tuit en cuestión que ha compartido esta reseña tiene más de 140 retuits, 8 tuits citados y más de 1.500 'likes'.

Entre los comentarios más destacados, se encuentran los siguientes: "es el mejor invento del mundo", "eficacia 100%, una maravilla", "el mejor invento para barbacoas" o "el más convicente comentario de comprador ever". Una buena publicidad, sin duda, la que hizo este usuario sobre el producto que también ha provocado toda serie de comentarios a través de redes sociales.