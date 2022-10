Un cliente publica una reseña en internet tras comprar una chimenea y se hace viral: "A mi cardiólogo..."

Comprar algo con internet trae consigo dos opciones: que tengas suerte y adquieras el producto que querías... o que te salga rana. En este caso, el cliente que protagoniza esta noticia tuvo buena suerte y además quiso compartir su experiencia para ayudar a las personas que estuviesen interesados en ese producto.

El hombre tituló su reseña como "Qué chulada, papá". Inmediatamente después, escribía lo siguiente: "Tras ver varios cientos de vídeos para gordos potenciales, donde asan búfalos mientras se beben un vaso de albóndigas, me decidí a comprar el artilugio que usaban todos para encenderla". Además, añadía que "la primera vez que la usé me sentí como el primer cavernícola que hizo fuego. Me sentí invencible. Podía dominar el elemento. Es el mejor invento desde la siesta".





Juanjo (que así se llama el señor que explicó lo bueno que era este producto) explicó que llena la chimenea de "carbón, le pongo el fuego debajo y me bebo cuatro cervezas mientras se enciende y mis invitados hablan de cosas que, sinceramente no me importan. Puedo empanarme tranquilamente y asentir a todo lo que dicen sin tener que vigilar el fuego". Así, dejaba entrever el humor que tenía, aunque reconoció que el hecho de hacer barbacoas más fácilmente no será muy bueno para su salud.

"A mi cardiólogo no le parece tan buen invento", bromeó. El tuit en cuestión que ha compartido esta reseña tiene más de 140 retuits, 8 tuits citados y más de 1.500 'likes'.

Entre los comentarios más destacados, se encuentran los siguientes: "es el mejor invento del mundo", "eficacia 100%, una maravilla", "el mejor invento para barbacoas" o "el más convicente comentario de comprador ever". Una buena publicidad, sin duda, la que hizo este usuario sobre el producto que también ha provocado toda serie de comentarios a través de redes sociales.

La compra online, una tendencia que ha llegado a España para quedarse

Durante el confinamiento nos vimos obligados a tirar del comercio electrónico para cubrir nuestras necesidades básicas de consumo, pero el crecimiento de la compra online no se ha detenido. En lo que llevamos de año, según explica la jefa de Economía de COPE, se han repartido cerca de 90 millones de paquetes, según confirma a COPE Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal de logística y transporte. De hecho, 2020 cerró con 646 millones de envíos, casi 100 millones más que el año anterior. Sólo entre fechas como el Blackfriday y el día de Reyes llegaron a entregarse hasta cuatro millones de paquetes diarios. Ahora estamos en una media de unos 2,25 millones.





Estas cifras, cuanto menos, nos ayudan a entender un fenómeno que, según los expertos, ha llegado para quedarse, aunque se dejen atrás picos como los que se dieron durante el confinamiento. “El consumidor se ha quitado la venda, ha aumentado su nivel de confianza, ha visto que a través del comercio online puede comprar muchas más categorías, no sólo libros y tickets... En definitiva, se ha perdido el miedo y eso hará que sigan comprando por ese canal una vez pasada la pandemia”, asegura Nuria Puente, directora del Máster en Comercio Electrónico de UNIR.