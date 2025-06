Recibe una oferta de trabajo como camarero y la respuesta que recibe del dueño del bar le deja perplejo: "Sin saber"

Las redes sociales nos permiten descubrir historias muy particulares y también reivindicaciones. Denuncias. Un ejemplo de ello es lo que ha recogido la cuenta de X llamada @soycamarero. "Si las condiciones son las correctas, ¿qué miedo hay en decirlas?", escribe el dueño de dicha cuenta.

Lo llamativo es la captura de WhatsApp que adjunta. Se trata de un chat entre el dueño de un bar y el que podría haberse convertido en su empleo (y que finalmente no lo ha sido). ¿El motivo? Pues por lo siguiente:

Todo empieza con el siguiente mensaje del dueño del establecimiento: "Hola. Es para hacer prueba para trabajar. Para mañana a las 10.00h". Inmediatamente después, el posible empleado decía: "Buenas tardes. Me gustaría saber las condiciones antes de realizar una prueba".

Lo que no esperaba era la respuesta que le da el dueño del bar. "También yo quiero saber como trabajas. Si sabes servir mesas, coger comandas, si vales para trabajar... y luego se habla de condiciones". El entendimiento entre los dos, ya te adelanto, no llega. Porque su respuesta fue que no iba a hacer una prueba "sin saber las condiciones, ya que si no son lo que yo busco solo pierdo mi tiempo. Muchas gracias".

La conversación acaba de forma abrupta porque el dueño, de forma contundente... le dice: "pues chao. No te voy a dar sin saber como trabajas si no, vale. Pues no vale nada".

"QUIERE UN CAMARERO GRATIS", CRITICA UN USUARIO AL DESCUBRIR LA HISTORIA EN X

Esta historia ya acumula más de 15.000 visualizaciones. Y ha generado un auténtico debate en redes sociales.

"La verdad que algunos tienen negocios no sé cómo. Lógico, te pregunta lo que va a ganar porque si no, no lo interesa. Incluso a él le va bien, ya que no pierdes tiempo ese día controlando cómo lo hace", "Estas cosas tenían que ser inspección laboral automática", "Quiere un camarero gratis. Haces la prueba. Luego dice que no le interesas y mañana prueba con otro", son algunos de los mensajes que dan cuenta de la opinión mayoritaria de los usuarios al descubrir lo ocurrido.

Va a cenar a un restaurante, deja una reseña y esta es la contundente respuesta del dueño

En otro momento, se hizo viral una historia similar. De una conversación acalorada. Sin embargo, y en este caso, uno de los interlocutores cambia. Es una charla entre el dueño de un bar y de un consumidor.

El 'cliente' en cuestión hace una reseña negativa de tan solo una estrella en la que asegura que la experiencia en este bar fue "lamentable". Además, agregó que el camarero era "desagradable" y la comida "mediocre". Finalmente, agrega: "No volveré". Una reseña que cualquier otro dueño habría entendido de saber que podría ser cierta, pero que en este caso se negó a admitir la crítica.

"¿Mediocre la pizza que trajiste?", estalló el propietario. "Lamentable es que exista gente como ustedes. Desagradable fue la palabra que usaron mis clientes al ver su actitud, que a pesar de avisarles de que no pueden traer comida fuera de un restaurante no solo trajeron una, sino dos veces pizza de diferentes marcas, creyéndose listos", continuó el dueño, quien no iba a dejar que una persona que ni siquiera había consumido en su local, se dignara a reseñarlo negativamente.