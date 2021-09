La receta secreta del pollo KFC, filtrada: así puedes hacerlo tú en casa

Muchas personas comen fuera de casa por placer o por obligación, y por ello siempre buscamos ese sitio que sin ser excesivamente caro, sacie toda nuestra hambre y nos haga la boca agua. Nuestro rincón especial que ir cuando el comer llama.

Cada cocinero, cada chef, tiene eso que llamamos su ‘toque especial’ para cada plato, el cual lo convierte en único de manera que, por muchos sitios que vayamos a probarlos nunca nos saben igual. Un ‘toque especial’ que guardan con autentico hermetismo pues, ahí está el éxito de su cocina. No son pocos los que en su casa intentan luego imitar todo lo que han visto y saboreado en ese plato especial, aunque, sin saber por qué nunca sabe igual.

Uno de esos lugares donde todos se preguntan el secreto de su comida y que son muy frecuentados por personas de todas las edades, especialmente gente joven, son los restaurantes de comida rápida de la cadena estadounidense KFC, una de las franquicias más grandes y conocidas de todo el mundo.

Los Kentucky Fried Chicken están especializados en pollo frito crujiente y, aún hoy en día mantiene ligada la imagen de su fundador el coronel Harland D. Sanders, quien en 1939 comenzó en un restaurante de North Corbin, en Kentucky, a preparar este pollo crujiente con una receta secreta. Aunque puede que no tan secreta, según las informaciones que, presuntamente, ofreció el rotativo americano ‘Chicago Tribune’ donde filtraron la supuesta receta del pollo crujiente de KFC.

Como era de esperar y como pasa en todas las cocinas, no hay ningún ingrediente mágico y desconocido, todo se base en la mezcla de una serie de especias en su justa medida. Así que, lápiz y papel y manos a la masa.

Ingredientes: 1/2 cucharilla de tomillo, 1/2 cucharilla de perejil, 1/3 cucharilla de orégano, 1 cucharilla de mostaza molida, 1 cucharilla de sal de apio, 1 cucharilla de pimienta negra, 1 cucharilla de jengibre molido, 4 cucharillas de pimentón, 2/3 cucharilla de sal, 2 cucharillas de sal de ajo y 3 cucharillas de pimienta blanca.

Coge tus trozos de pollo, mézclalos con dos tazas de harina y, a continuación, añádeles esta mezcla de especias. Supuestamente, según este diario americano esta es la receta secreta del pollo crujiente de KFC.

KFC también se ha sumado a la moda de ofrecer a sus clientes de comida rápida productos vegetarianos en reemplazo de la tradicionales recetas con carne, en su caso de pollo.

Head to https://t.co/h4LE826rX3 to find a Beyond Fried Chicken location near you! https://t.co/7Ga6dwzUMr