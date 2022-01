Si tu orina huele mal, te puede advertir de que esto en tu cuerpo no va bien

Nuestro cuerpo es sabio y en muchas ocasiones nos puede avisar de que algo no va bien. Un indicador muy evidente puede llegar a ser nuestra orina. Mirarla para comprobar el estado de salud de una persona no es nada nuevo. Desde la antiguedad se utilizaba para diagnosticar enfermedades.

Por lo general su olor y color suele ser bastante neutral con lo que si se modifica o intensifica no deberíamos de pasarlo por alto. "La orina debe ser clara y transparente", advierte a COPE.es el doctor Nicola Tartaglia, urólogo y miembro de Doctoralia."Cuando es turbia de color amarillo intenso con tendencia al blanco, es muy probable que haya infección y contenga pus". Si el color tiende al naranja o marrón podría "esconder una infección concomitante sangrado de la pared vesical". Por su parte, la sangre roja sobretodo a final de micción, "puede ser indicativa de un tumor que suele sangrar en la fase final de la contracción vesical".

Su olor, advierte el urólogo, también se considera un indicador de un problema en el autodiagnóstico, puesto que el de la orina debe de ser prácticamente inodoro".

INFECCIONES

Recuerda que la orina es un producto de desecho del cuerpo que se obtiene por la filtración renal y se acumula en la vejiga urinaria. "Por tal razón un problema, solo infeccioso a cargo de la vejiga, puede determinar un cambio de olor".

CAMBIOS DE OLOR

"El olor fétido de la orina puede deberse a bacterias. El olor dulce de la orina puede ser una señal de diabetes no controlada o una enfermedad rara del metabolismo. La enfermedad hepática y ciertos trastornos metabólicos pueden causar un olor de la orina a moho", advierten los expertos de MedicinePlus.

No obstante, que la orina huela mal, no significa necesariamente que algo no vaya bien, si bien, si perdura en el tiempo, hay que analizar las causas, y ante la más mínima duda, acudir siempre a nuestro médico.

ALIMENTACIÓN

Debemos de tener en cuenta que el olor de la orina está estrechamente ligado a lo que comemos. "Los alimentos picantes pueden hacer que huela más fuerte, mientras que los espárragos, el café y el ajo, por ejemplo, le dan un olor más característico. Medicamentos como la penicilina también pueden influir en el olor de la orina, aunque nada de esto resulta perjudicial", señalan desde Tena. En estos casos "el olor de la orina desaparece cuando el alimento o el medicamento en cuestión se elimina del cuerpo".

INFECCIONES

Cada año, las infecciones del tracto urinario representan cerca de 1 millón de visitas al médico. En este sentido las mujeres tienen hasta cuatro veces más probabilidades que los hombres de contraer una infección urinaria.

Las piscinas son un caldo de cultivo para los gérmenes, esto se debe a la orina en el agua, las personas que no se bañan antes de nadar y los bajos niveles de cloro. Según la ginecóloga Marta Sánchez- Dehesa se pueden reducir las probabilidades de contraer una infección urinaria si nos cambiamos rápidamente los trajes de baño mojados y la ropa sudada. “Los gérmenes tienden a crecer mejor en lugares cálidos y húmedos. El calor y la humedad del verano pueden aumentar el riesgo de infecciones urinarias, así que hay que de beber suficiente agua”, comenta la doctora.

Para prevenir, recuerda la doctora, "no deberíamos posponer la micción cuando lo necesitemos ni apresuremos a terminar. Retener la orina y no vaciar completamente la vejiga puede aumentar su riesgo".

