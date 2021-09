Quique Dacosta y Aponiente escalan en la lista de los mejores restaurantes

La lista del 51 al 100 Mejores Restaurantes del Mundo, un "aperitivo" del ránking de los 50 que se presentará el 5 de octubre en Amberes (Flandes), incluye cuatro establecimientos españoles, aunque sólo dos, Quique Dacosta Restaurante (Denia, Alicante) y Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), mejoran su posición con respecto a la anterior clasificación.

Por la pandemia, el último listado que elaboran más de mil expertos independientes del mundo de la gastronomía, entre los que se encuentran cocineros, periodistas y aficionados, se publicó en 2019, por lo que en el presentado este jueves Quique Dacosta Restaurante escala del puesto 81 al 74 y Aponiente del 94 al 79.

En cambio, Nerua Guggenheim (Bilbao) sale del top 50 mundial, al pasar del 32 al 53, y Arzak (San Sebastián), baja del número 52 al 94.

No aparecen en este listado del 51 al 100 DiverXO (Madrid), que puede auparse al The World's 50 Best Restaurants desde su puesto anterior, el 75, poco después de que su cocinero, David Muñoz, haya sido elegido como el mejor del mundo en The Best Chef Awards, ni Martín Berasategui (Guipúzcoa), en el 87 en la anterior edición, que podría quedar fuera de este ránking internacional.

España cuenta hasta el 5 de octubre con cinco restaurantes posicionados entre los 50 mejores del mundo: Etxebarri (Vizcaya) en tercer lugar, Mugaritz (Guipúzcoa) en el séptimo, Disfrutar (Barcelona) en el noveno, Azurmendi (Vizcaya) en el décimo cuarto, y Elkano (Guipúzcoa), en el 30. Desaparece, por cierre, Tickets (Barcelona), que logró el vigésimo puesto.

La lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 incluye la entrada de 13 establecimientos de 9 países, y recoge locales de 22 países.

Con las dos nuevas entradas en Tokio de Sazenka y L'Effervescence, Japón cuenta con cinco establecimientos en este tramo, la presencia más numerosa, seguida de Reino Unido, Francia y España, con cuatro restaurantes cada uno.

También en el ámbito internacional destaca Perú, con dos nuevas entradas a cargo de Kjolle y Mil, cuya copropietaria es además la ganadora del premio The Worlds Best Female Chef Award, Pía León.

El director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, William Drew, ha afirmado en un comunicado que la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 de este año, con restaurantes en 22 países, "reconoce más destinos distintos que nunca".

"Estamos encantados de que 13 nuevos restaurantes se unan a la lista por primera vez, en un momento en el que el mundo gastronómico sigue superando los enormes retos que plantea la pandemia", ha añadido.